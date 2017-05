El inmortal Málaga Juvenil se cuela en la gran final

El rival en la gran final del sábado a las 12.00 horas saldrá entre el Real Madrid y el Villarreal de esta tarde (17.00 horas)



Locura máxima en O Couto (Ourense), donde el Málaga Juvenil ha remontado por dos veces un partido que tenía perdido contra el Celta para colarse en la gran final de la Copa de Campeones de la categoría. Un triunfo para seguir defendiendo el título cosechado el curso pasado en Vera y para consagrarse como una de las mejores canteras del momento.

Dos golazos de Escardó en los últimos minutos de juego dieron la vuelta a un partido loco, con idas y venidas, con dominio alterno y con grandes ocasiones falladas. El Málaga de Dely Valdés ya está en la gran final y sigue soñando con reeditar el título. Y es que parece casi imposible derrotar a este equipo. No lo pudo hacer el Barcelona en cuartos, donde ya remontó el Málaga un 1-2, y no lo ha conseguido el Celta, donde el equipo de Dely se ha repuesto dos veces. Nunca muerte, no desfallece, es inmortal.

Pero arrancó el partido con dominio del Celta. Los gallegos pusieron en aprietos a Kellyan y se hicieron dueños del balón. Fruto de ello llegó el gol de Alberto Solís (27'), con una gran jugada colectiva y finalización.

El Málaga Juvenil no estaba y se veía superado en todas las facetas del juego por los vigueses, pero aguantó el chaparrón hasta el descanso.

Y en la reanudación cambiarían las tornas. El Málaga de Dely dio un paso al frente y nada más arrancar ya cambió el destino del encuentro con un penalti y una expulsión por segunda amarilla de Pedro. Jony lo fallaría, pero quedaba todo un mundo con un jugador más.

Fruto de ello, el conjunto blanquiazul se fue arriba, comenzó a dominar el partido y a crear ocasiones. Un jugadón de Hicham con remate de Alberto (70') era la antesala del gol del empate, que llegó dos minutos después tras una gran combinación colectiva. Alberto no perdonó (1-1, 72').

Llegaría entonces el festival de Escardó. El canterano no perdonó en una falta en la frontal (84') para desatar la locura y dar la vuelta al partido. Pero no había terminado el choque y el Celta empataría poco después por medio de Ton (89') en un despiste imperdonable en la zaga.

Cuando el partido ya estaba enfilado a los penaltis apareció de nuevo Escardó para lanzar una falta lateral fuerte y ajustada que no encontró rematador ni despeje. Era la prolongación (92') y la remontada tomaba forma definitiva. Agónico final con triunfo malaguista, que se jugará el título el sábado a las 12.00 horas contra el ganador del Real Madrid-Villarreal, que se miden esta tarde.

Dely Valdés se mostró contento al término del partido. "La presión fue alta e intensa, no nos dejaron hacer nada en la primera mitad. Se nos hizo muy difícil. Nos hicieron un gol. La segunda fue diferente", dijo en primera instancia.

"Es difícil de explicar el partido. Cuando vienes de ganar un partido importante como el anterior es difícil, a un profesional le pasa y estos chavales, también", finalizó Dely, que ya sueña con la final.

FICHA TÉCNICA:

MÁLAGA CF: Kellyan; Robles, Juande, Youssef, Hugo, Iván (Antoñín 70'), Joel (Escardó 54'), Maty, Cedenilla, Hicham (Eppy 86') y Jony (Alberto 63').

Entrenador: Julio César Dely Valdés

RC CELTA DE VIGO: Galnares; Riki, Juanma, Salgueiro, Pampín, Álex Rey, José Sobrido (Gabri 65'), Alberto (Ton 77'), Aarón (Guille 53'), Carlos y Pedro.

Entrenador: David de Dios Arana

GOLES: 0-1 Alberto (26'); 1-1 Alberto (72'); 1-2 Escardó (84'); 2-2 Ton (87'); 3-2 Escardó (92')

ÁRBITROS: José A. Fernández Rodríguez, asistido por Cristian Vázquez Martínez y Abraham Pérez Dapiz. Cuarto árbitro: Zulema González González. Expulsó a Pedro y Riki por doble amarilla. Además, Alberto e Hicham fueron amonestados con cartulina amarilla.

INCIDENCIAS: Primer partido de semifinales de la XXIII Copa de Campeones. El encuentro se disputó en el estadio de O Couto (Ourense).