Sandro quiere marcarle al Madrid el gol que le dé la Liga al Barça: "Ojalá sea así"

Sandro no desvela su futuro, aunque asegura que su deseo es "acabar de la mejor manera posible"

Sandro Ramírez es el jugador del momento en la Liga española. El delantero malaguista ha concedido una entrevista a LaLiga Santander, donde aborda diferentes temas de actualidad como el final de Liga y sus evidentes preferencias porque tiene pasado azulgrana, sus comienzos, donde coincidió con Jesé y estuvo tentado de fichar por el Madrid, su salida del Barça, su llegada a Málaga o su estado de forma. El canario no desvela su futuro, pero sigue siendo ambicioso.

Tras hablar de su pasado, Sandro es cuestionado sobre el final de Liga que se podría decidir en La Rosaleda, donde el Real Madrid vendrá en la última jornada y sobre si un gol suyo podría dar el título al Barcelona, su exequipo. "Si es así será un día soñado. Y le debo todo al Barcelona. Si es por marcar un gol y darle la Liga, pues ojalá sea así", admite.

Sobre su fichaje por el Málaga, el canario no duda. "Sabía a donde venía, una buena ciudad, conocía la afición. Estoy muy a gusto y contento. Es algo nuevo para mí estar jugando tantos partidos en Primera en uno de los mejores momentos míos en estado de forma. Lo tengo que aprovechar para seguir marcando goles", admite.

Preguntado sobre sus preferencias en los 13 goles que ha marcado, el malaguista se decanta por el anotado a sus excompañeros. "He metido varios goles que me han gustado mucho, pero el que marqué al Barcelona fue muy importate porque era para reivindicarme de que yo trabajaba y que podía tener más minutos. Pero con los tres de arriba allí era muy difícil jugar".

Y fue cuestionado sobre cómo sentó su tanto en Can Barça. "No creo que hice nada del otro mundo, no celebré el gol como debería haberlo celebrado, que es un gol contra el mejor equipo del mundo. Y más como estábamos nosotros, que necesitábamos los puntos. Me debo al Málaga, trabajo para el Málaga y voy a darlo todo hasta el último día".

Sandro también habla sobre la llegada de Míchel al banquillo blanquiazul. "La llegada de Míchel ha sido un toque de atención y él nos ha sabido tocar moralmente. Cuando llegó él estábamos en una situación muy complicada porque no habíamos comenzado con buen pie. El equipo ha cambiado muchísimo y la mentalidad es diferente. Contentos porque el trabajo se ve reflejado".

Y también del cariño que le ha mostrado el técnico madrileño, lo que puede ser una de las claves para que en el futuro siga vistiendo de blanquiazul. "Desde el primer día Míchel me dijo que era un jugador fundamental. Y cualquier jugador necesita esa confianza del míster, de tus compañeros. Y la confianza es fundamental en este juego".

Sandro finaliza con un mensaje de superación. "Soy muy ambicioso, me exijo mucho a mí mismo. Sé que puedo dar mucho más. Esamos en un buen momento y mi deseo es acabar de la mejor manera posible", apunta.