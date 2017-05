Málaga-Celta, lanzados contra distraídos

Diego Llorente, Pablo Fornals y Miguel Torres se perfilan en el once titular ante el Celta.

Los de Míchel suman tres triunfos consecutivos y buscan el póker, mientras los de Berizzo tienen cuerpo y mente en la vuelta de las semifinales de la Europa League ante el United

El Málaga afronta esta noche ante el Celta (20.45 horas/BeIN La Liga) un partido raro, de esos que son complicados de tomarle el pulso por cómo llega el rival. Los de Míchel están, de largo, en el mejor momento de la temporada, acumulan tres victorias consecutivas y buscan la cuarta y además, si ganan, adelantan al cuadro gallego en la tabla en su afán de alcanzar la décima posición cuando la temporada eche el telón.

Todo parece a pedir de boca para que el Málaga no abandone la nube de felicidad en la que está desde que Míchel tomó las riendas de un agitado banquillo. Incluso, el rival llega a Málaga con la mente y el físico puesto exclusivamente en el duelo que tendrá el jueves en Old Trafford, donde se juegan el pase a la final de la Europa League en el feudo del Manchester United y donde deberán remontar el 0-1 de la ida en Balaídos.

Por eso precisamente, el partido es trampa y Míchel, al que no se le escapa una y ha vivido todo tipo de situaciones en el fútbol, habrá tenido que pinchar y motivar más a los suyos para un partido que los jugadores malaguistas saben que estorba para el rival. Estar a lo suyo, no pensar en que el Celta jugará con 10 teóricos suplentes y que aún hay mucho por jugarse en los tres duelos que restan para el final del campeonato, serán aspectos claves para que el Málaga no caiga hoy en la complacencia y se vea ganador antes de jugar.

Además, tal y como avisó el técnico madrileño en rueda de prensa, el conjunto vigués será fiel a su estilo pese a que cambie toda la alineación esta noche. Es cierto que la Europa League ha descentrado un poco en las últimas semanas a los de Berizzo, que han pasado de estar luchando por plazas europeas a quedar en tierra de nadie, pero aún así, cuentan con una plantilla larga y compensada para poner problemas en Martiricos.

Eso sí, no esperen aquí a los Radoja, Wass, Tucu, Sisto (estos se quedan en Vigo para descansar); o a los Sergio, Jonny, Cabral, Iago Aspas o Guidetti, que vivirán el partido desde el banquillo de La Rosaleda.

En cuanto a las novedades del Málaga, Míchel continúa con su política de rotaciones a la hora de confeccionar convocatorias. Para el duelo de hoy ha dejado fuera al canterano Luis Muñoz, José Rodríguez y Michael Santos. Mientras que da entrada a Demichelis, Duda y Charles Dias, ausentes los tres en la lista del anterior partido ante el Sevilla.