Adrián González se despide del Éibar

Adrián González, futbolista que tiene un acuerdo con el Málaga CF de cara a la próxima temporada, se ha despedido hoy del que ha sido su equipo las dos últimas temporada, el Éibar, en un emotiva rueda de prensa y en la que no ha querido hablar de su fichaje por el conjunto blanquiazul. En ese sentido, preguntado por la anécdota que contó Míchel, padre de la criatura y que será su entrenador la próxima temporada, en la que desveló una conversación entre ambos hablando del Málaga, se limitó a decir: "No tengo nada que decir. Ya lo ha explicado él".

El zurdo, de 28 años, firmará por tres temporadas en el Málaga CF y sin nombrar su equipo de destino espera no equivocarse al tomar la decisión. "Mi carrera tiene que seguir y tenía que tomar decisiones. En un futuro veremos si son las buenas. No ha sido fácil porque tenía ganas de quedarme. Me voy con tristeza. Hay que respetar todas las opiniones y lo que piensa el club de lo que tenía que ser nuestro acuerdo", ha dicho Adrián.



Además, no se ha referido en ningún momento al Málaga. "No es momento de hablar de cualquier otro equipo. Es un momento de hablar del Éibar y de lo bien que he estado aquí estos dos años". Y ha querido despedirse con palabras muy bonitas hacia el Éibar. "Quiero dar las gracias al club por estos dos años magníficos. Muchas gracias a mis compañeros, algunos de ellos presentes aquí, que también han ayudado a que estos dos años hayan sido de completa felicidad. Han sido dos años buenísimos, no ha habido prácticamente ningún momento malo. Me han venido muy bien como jugador para mi carrera. Voy a estar siempre agradecido al Éibar, lo voy a llevar siempre en el corazón".

En cuanto a los motivos por los que no continúa en el conjunto armero, Adrián ha explicado que él y el club tenían pensamientos diferentes. "Cada uno tiene una opinión de lo que tiene que ser el acuerdo o lo que se espera del jugador. Teníamos distintas opiniones de cómo tenía que ir el tema. Las dos partes nos respetamos muchísimo. Sólo puedo agradecer al club por estos dos años magníficos, que me han venido muy bien en los futbolístico y en lo personal", ha reitarado,

Por último, el madrileño se despidió con la intención de volver algún día al conjunto vasco. "Lo siento mucho, esperaba que nuestro camino juntos hubiese sido más largo. Me da mucha tristeza tener que irme. Volveré y espero hacerlo durante muchos años, será buena señal para ambas partes. Espero que cuando venga sientan el mismo cariño hacia mí que yo voy a sentir cada vez que vuelva a pisar el césped de Ipurúa".