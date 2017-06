Cifu se despide del Girona y ahora volverá al Málaga

Miguel Ángel Garrido Cifuentes se ha despedido del Girona tras conseguir el ascenso a Primera División y lo ha hecho con una emotiva carta en las redes sociales. «Qué decir... Vuelvo a abandonar Girona, este año cerramos un círculo que dejamos abierto hace unos años. Sólo puedo decir que siento que me voy de mi casa, mi segunda casa y que pase lo que pase en el futuro, llevaré en mi corazón a Girona, al Girona y a todos vosotros que me habéis dado vuestro cariño, para siempre, pero sobre todo a mis compañeros y amigos. ¡Gracias por todo y por tanto! ¡Me vuelvo a ir de la ciudad en la que no podía haber sido más feliz! Girona siempre conmigo», escribió el jugador.

El lateral derecho, que pertenece al Málaga CF y que estaba cedido en el conjunto catalán, deberá regresar a la disciplina blanquiazul en el inicio de la pretemporada -5 de julio-, salvo que haya cambio de planes en los próximos días. El zaguero en principio no entra en los planes malaguistas, por lo que podría volver a salir. Cifu tiene contrato hasta 2019.