El Marbella le propone al Málaga un acuerdo por jugadores del filial

Wojcik, del At. Malagueño. Gregorio Torres

El Málaga CF y el Marbella FC se han reunido, a petición del conjunto blanquillo, para estudiar la fórmula de unir lazos y que ambas entidades saquen réditos deportivos de la misma. Y es que, el equipo marbellí le ha propuesto a la entidad de Martiricos un acuerdo por el que jugadores del Atlético Malagueño vayan cedidos al Marbella la próxima temporada.

De momento solo ha sido una propuesta a la que el Málaga CF aún no ha dado una respuesta y que va a estudiar con detenimiento. Y es que, el no ascenso del filial malaguista a Segunda B deja en una situación complicada al club, ya que hay muchos jugadores del Malagueño a los que la Tercera División se les queda pequeña y colocarlos en un equipo de Segunda B, cercano y donde se les puede hacer un buen seguimiento, no sería una mala fórmula.

En ese sentido, el Málaga ya realizó un acuerdo similar hace dos temporadas con el CD El Palo en Segunda B. Jaime Moreno, delantero malaguista, fue uno de los que se benefició de este acuerdo y jugó con los paleños.