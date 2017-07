Camacho, el líder que no escapa de los rumores

Es la coletilla de los últimos veranos, saber qué pasará con Ignacio Camacho y si continuará en el Málaga CF. Sin embargo este año, pese a que su situación contractual no ha cambiado un ápice con respecto al curso pasado -en realidad ha transcurrido un año y las relaciones con el club están algo más deterioradas por la no renovación-, parece ser que su salida es menos recurrente, pero no por ello deja de ser una amenaza.

En cualquier caso Camacho gana protagonismo en el plantilla, en el seno del vestuario. El maño será a todas luces un hombre fuerte, respetado y con galones dentro del Málaga CF. Ejercerá como capitán y tomará, junto con Recio y Juankar, las vacantes que han dejado jugadores como Weligton o Duda, y también a la espera del desenlace de Kameni.

Camacho es consciente de que le espera un año duro, que tendrá mucha responsabilidad y que debe ser un referente para los que ya estaban y para los que también llegan nuevos, ya sea fichajes o canteranos. Por eso, como buen líder, se puso las pilas pronto, se dejó ver por el Estadio de Atletismo entrenando en plenas vacaciones y vio varios partidos de los «chicos» del filial.

El maño, sin embargo, sigue en la palestra como cada verano. Un hecho que no ha cambiado su actitud ni su rol. Unos rumores que se agolpan en sus oídos. El centrocampista maño cuenta ahora con el interés del Lazio italiano, según ha informado el periódico Il Messaggero. Una «novia» más para el capitán blanquiazul, que ha hablado muchas veces de su posible salida y que el verano pasado estuvo cerca de emprender una nueva aventura en la Premier, aunque no cristalizó su venta.

Según el citado medio italiano, el conjunto romano piensa en Camacho ante el más que probable traspaso de Lucas Biglia al AC Milan. Es del gusto de Simone Inzaghi, técnico del Lazio que ve cualidades muy similares entre unos y otros.

Sin embargo, el interés parece aún lejano de cristalizar ya que la información recalca que el maño saldría por menos de diez millones de euros. Hay que recordar que el Málaga CF ya rechazó el curso pasado una oferta del West Bromwich Albion por 14 millones de euros. El maño también ha sido vinculado este verano con el Valencia, aunque los rumores no han ido más allá por las dificultades económicas que tiene el conjunto che para salir al mercado.

El capitán blanquiazul tiene contrato hasta el verano de 2019 y de sobra son conocidas las discrepancias entre el jugador y el club para revisar su contrato. Camacho tampoco ha escondido nunca que si llega una buena oferta para las dos partes, estaría dispuesto a escucharla y atenderla. Pero ese extremo no ha llegado aún este verano y mientras, Camacho será el miércoles el primer líder blanquiazul. El capitán del Málaga CF.