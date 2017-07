Salida Sin novedades en la rescisión de Carlos Kameni

La de ayer no fue una jornada con grandes avances en el caso Kameni. El camerunés ya tiene un acuerdo cerrado con el Fenerbahce para las dos próximas temporadas más otra opcional y cobrando un montante económico muy superior al que cobra en Málaga, sin embargo, tiene que desvincularse del conjunto blanquiazul para cerrar su salida

Los primeros contactos no han llegado a buen puerto y no se esperan novedades en este sentido hasta mañana lunes. El club no pondrá trabas a la rescisión de contrato del camerunés pero la negociación es más compleja.