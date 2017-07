El Málaga CF confirma la marcha de Sandro al Everton

El Málaga CF ha hecho oficial a las 17.00 horas la desvinculación de Sandro Ramírez, que se marcha, según ha informado el propio club de Martiricos, al Everton. El jugador de 21 años, que llegó libre a Málaga el verano anterior procedente del FC Barcelona, deja Málaga tras una fantástica temporada, con 16 goles entre Liga (14) y Copa del Rey (2).



El Málaga informa de que el futbolista insular se marcha al Everton, aunque no matiza en su nota de prensa si lo hace abonando su cláusula de salida o si ha existido algún tipo de negociación. La cláusula estaba fijada en seis millones y varios clubes, como Atlético de Madrid o Sevilla, habían dialogado con el jugador. Finalmente, es el club de la Premier el que pagará por Sandro, tal y como ya se ha informado hoy.

"El Málaga Club de Fútbol quiere agradecer a Sandro su profesionalidad durante esta temporada y desearle suerte en su nueva etapa en el Reino Unido", finaliza la nota del club.





?? | "I bring a lot of youthful enthusiasm. My key strength is goalscoring."



