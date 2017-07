Baysse: "El Málaga tenía muchas ganas de que yo viniera"

Se ha hecho de rogar, pero el defensa francés Paul Baysse ya es uno más en el Málaga CF. El jugador viajó antes de fichar para conocer el club y la ciudad. Luego regresó a casa, lo pensó con su familia y dio el sí. Ya está aquí y este mediodía ha sido presentado en Benahavís, donde el Málaga realiza la primera parte de la pretemporada, y el defensa está feliz y contento por el paso dado ahora.

"Voy a aportar ganas, ímpetu, experiencia, ganas de disfrutar jugando al fútbol. Llevo muchos años jugando y quiero que el Málaga se aproveche de mi experencia como jugador, impregnarme de la cultura de este club", explicó el jugador francés. "Quiero jugar muchos partidos, ayudar, ser lo mejor posible y luchar para el equipo, para los colores y para el Málaga, para los aficionados. Pienso que el objetivo es hacer una mejor temporada que el año pasado. Quiero disfrutar mucho", señaló el futbolista, que agradeció el esfuerzo de todos en integrarle de la manera más rápida posible.

De hecho, una de las motivaciones que le hicieron venir a Málaga fue la conversación con el agente de Toulalan. "Hablé un poco con su agente, me dijo que Toulalan estuvo muy bien aquí y que los años que ha pasado en Málaga fueron muy buenos años". También fue determinante en su decisión la charla que tuvo con el entrenador, Miguel González del Campo "Míchel". "La conversación que tuvimos queda entre nosotros, es de entrenador a jugador. El sentimiento que me ha trasladado que es que ellos me querían y que a toda costa quería que viniera aquí y eso me gustó", explicó el futbolista.

Todo es nuevo ahora para él. "Es la primera vez que dejo mi país", analizó, de ello ese viaje con su familia para conocer la ciudad. "Quería saber dónde iba, con quién estaba, dónde ponía los pies. El club, la ciudad. Es la primera vez, no tenía miedo, pero es una nueva experiencia y quería saber dónde iba a ir mi familia", explicó el central francés. "Tuve muy buen feeling, sensaciones. Es un club familiar, con valores humanos y este club me representa".

"Mi integración va muy bien", decía Baysse, que se atrevió con el español, a pesar de llevar menos de una semana en la Costa del Sol. "Tenía ofertas pero el único club español que quise conocer fue el Málaga, tuve muy buen relación con Francesc (Arnau). Tardé porque es una nueva etapa y tomé mi tiempo. Era libre de elegir, pude ir a otros equipos extranjeros que ofrecían bastante dinero, pero mi carrera se ha movido por el lado humano más que por el dinero. Disfutar cada mañana cuando me levanto, me mueve más el lado humano", acabó Baysse, de 29 años de edad y que está llamado a ser uno de los hombres importantes en la zaga blanquiazul.