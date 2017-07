Kameni señala a Míchel por su salida del Málaga CF

Carlos Kameni ya es historia del Málaga CF. Es uno de los pocos vínculos que quedaban todavía en la plantilla del equipo de la época de Champions y de lujos en el equipo. Ahora el Málaga no puede permitirse esos sueldos y ha preferido liberarle de su contrato y dejarle ir, sin cobrar un solo euro en su traspaso. Kameni ya está en Estambul tras fichar por el Fenerbahce.

Hoy, el periódico catalán "Mundo Deportivo" habla con él y Kameni, como siempre, no tiene pelos en la lengua."Me voy triste por la forma en que ha sucedido todo. El año pasado renové por cuatro temporadas y pensaba que iba a retirarme en el Málaga. Además, después de hacer una buena campaña, de repente me dicen que tengo que marcharme porque no cuentan conmigo", explica el portero camerunés, que ha pasado más de una década en el fúbol español.

"Un día me vino el director deportivo y me dijo que Michel prefería a otro portero y que si seguía en el Málaga no iba a jugar. Me quedé de piedra. Pero lo que más me dolió fue que el míster no se atreviera a decírmelo a la cara. Tuve una charla con él un mes antes de terminar la Liga y ni tan siquiera me lo mencionó, a pesar de que ya tenía la decisión tomada y yo sabía que me estaban ofreciendo a otros equipos. Teníamos contacto a diario y en ningún momento me insinuó que me buscara una salida", confiesa Kameni a "Mundo Deportivo".

Y continúa hablando de su salida: "Michel me dijo que el club le iba a proponer una lista de porteros de la que quizá elegiría uno, que el que mandaba era el director deportivo. Pero (se ríe con algo de sarcasmo) ya no soy un niño, el que manda es él, el que pide los jugadores es el entrenador. Lo mínimo que podía hacer Michel era dar la cara y hacerme saber su decisión. Y se respeta y se acepta o no. Cada uno tiene sus gustos y sus colores. Si a él no le gustaba mi estilo o mi persona, no pasa nada. Me lo dice a la cara y ya está", insiste el cancerbero. El Málaga ha fichado a Roberto, que también viene, precisamente, del Espanyol.

"A uno se le quiere por ser alto, a otro por ser bajito, por ser blanco o por ser rojo... no quiero decir negro. Cuando estás jugando y ves que lo estás haciendo bien, no creo que haya ningún motivo para que te pidan que salgas del club. Se puede añadir competencia, se pueden hacer muchas cosas, pero no me dijeron "te quedas para pelear" sino "te vas del club sí o sí". ¡Así de radical! Por esto no creo que la decisión de Michel sea sólo por razones futbolísticas. Hay algo más. ¡Él sabrá!", prosigue.

Kameni responsabiliza al entrenador de su marcha de Málaga. "Michel empezó a jugar, a mandar balones fuera, a involucrar al director deportivo. Michel no fue valiente conmigo. Me hubiera afectado mucho si me hubiera hecho lo mismo una persona con la que hubiese convivido durante un tiempo más o menos largo. ¿Rencor? ¿Para qué? Yo tengo una vida alegre. No voy a cambiar mi personalidad por una decepción como esta. La vida sigue. Sólo insistir una vez más en que la gente que respeta y que quiere ser respetada dice las cosas a la cara, muestra su valentía", finaliza Kameni, que sí quiere despedirse de la afición blanquiazul.

"Pensando en esta afición se me queda algo en la garganta. No consigo tragar lo que me han hecho porque entre la afición y yo hay mucha química, mucho respeto, mucho amor. Va a ser difícil meterme en la piel de nuevo jugador del Fenerbahce. No estaré a su lado, pero los aficionados saben que tengo el corazón malagueño. Es una separación muy dolorosa", acaba en la entrevista a "Mundo Deportivo".