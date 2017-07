Recio y Juanpi no se entrenan por la tarde por sus problemas físicos

El paleño Recio y Juanpi Añor no se ejercitaron ayer por la tarde en el Marbella Football Center, en la sesión vespertina con balón que dirigió Míchel. Los dos sí que realizaron carrera continua y trabajo físico por la mañana, en Benahavís, y al mismo ritmo que sus compañeros. Pero por la tarde pararon, porque no se les quiere castigar. Recio arrastra desde el viernes una sobrecarga muscular y no se quiere arriesgar. Y Juanpi, que fue intervenido quirúrgicamente hace algunos meses del pubis, lleva a cabo un plan de trabajo diferente al resto de sus compañeros y trabaja a otro ritmo.