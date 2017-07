"Contaba con retirarme en este equipo, pero la vida da muchas vueltas"

El que ha sido portero titular del Málaga CF durante más de cinco años, Carlos Kameni, ha colgado en su web una carta de despedida tras firmar su pase al Fenerbahce en la que reconoce que su sueño era "retirarme en este equipo", ya que "mi proyecto personal iba íntimamente unido a Málaga, pero la vida da muchas vueltas y, aunque ahora me voy, espero volver y seguir disfrutando de esta tierra".

Kameni aprovecha esta carta, que ha compartido en su web personal, para hacer una demostración de cariño a la ciudad y al club, subrayando que "podemos decir sin duda que somos malagueños y malaguistas, de corazón y para siempre". De hecho, el portero, que reconocía hace unos días que se iba por diferencias con Míchel, insiste en que "he sido muy feliz tanto en lo profesional como en lo personal y no puedo más que volver a reconocer que me siento muy afortunado por todo lo disfrutado junto a vosotros en esta etapa".

El escrito, dirigido a todos los aficionados e integrantes del club, es un reconocimiento a los más de cinco años compartidos en el club, en el que ha dejado "incontables AMIGOS, más que compañeros", pero no sólo en el club, también "entre los aficionados, vecinos, etc. a los que no quiero nombrar porque me dejaría a muchos y no sería justo".

El portero, que se resiste a considerar su marcha como un adiós y recalca que es "un hasta pronto", afirma que empieza una nueva etapa en su carrera que -"con la ayuda de Dios"- espera que "se acerque a lo que he vivido con vosotros, porque será una estupenda señal". "Seguiré al Málaga desde Turquía y espero veros lo más arriba posible en la clasificación, y que sigáis creciendo como equipo e institución y dando

alegrías a toda la gente que os sigue".

"GRACIAS a TODOS por vuestro CARIÑO, incluso a las aficiones del resto de equipos de La Liga que siempre me han mostrado su afecto en los campos de España. Y como decía? ¡HASTA PRONTO!", concluye Kameni en su carta.