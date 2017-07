Borja Bastón: "La insistencia de Míchel y Arnau ha sido clave para venir al Málaga"

El Málaga CF ha presentado este mediodía en sociedad a Borja Bastón, flamante fichaje blanquiazul y el que será el encargado de hacer los goles en la nueva temporada que está a la vuelta de la esquina. El Málaga, de pretemporada en la costa occidental malagueña, ha elegido el Club del Mar de Puerto Banús para la puesta de largo del ariete, que ha asegurado que pese a tener más ofertas, "la insistencia del Málaga" ha sido determinante para su fichaje.

" La insistencia de Francesc Arnau y de Míchel han sido clave. La intención del Málaga y sus ganas me han seducido. El proyecto que tiene con mezcla de juventud y veteranía me atrae, el Málaga es atractivo para cualquier jugador", ha comentado el madrileño.

En todo caso, Borja Bastón huye de comparaciones con Sandro, jugador al que tendrá que hacer olvidar con goles. "Sandro hizo una gran temporada en el Málaga, ojalá pueda hacer yo también buena temporada como él. Somos muy diferentes, ojalá yo haga un gran año y quedemos lo más alto posible", ha comentado en su puesta de largo.

El ariete, de 24 años, ha explicado las razones por las que su rendimiento en el Swansea no fue el esperado pese al gran desembolso (18 millones de euros) que realizó el equipo galés. "No ha sido como pensaba, pero de todo se aprende y saco conclusiones buenas. Llegué con una lesión en la muñeca que no me dejó jugar hasta la jornada 7, echaron al entrenador que me trajo, hubo varios cambios de entrenadores... No estaba contento allí, pero aprendí mucho".

Por otro lado, Bastón se ha referido a las aspiraciones del Málaga, muy ambiciosas según él. "El proyecto de estar metidos en la parte bonita de la clasificación, es un proyecto con mucha ambición. Míchel me dijo que iba a exigir mucho y si quieres estar entre los mejores tienen que exigirte para poder rendir".

En todo caso, su llegada no ha sido fácil ya que había muchos equipos interesados. "Las negociaciones siempre son difíciles, había varios equipos y propuestas, pero la del Málaga era la que más me atraía. Quiero estar donde me quieran y aquí me querían mucho", ha sentenciado.

En cuanto a la opción de compra que el Málaga tiene sobre él cuando termine su cesión, que asciende a 12 millones de euros, una cifra inalcanzable para el Málaga a día de hoy, Bastón desea que el club la ejerza en su momento. "Me gustaría que el club ejerciera esa opción, pero lo importante es empezar bien y después el resto vendrá solo".