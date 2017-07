Cuatro fichajes que están al caer

Faltaría un delantero y un mediocentro.

El Málaga CF tiene cuatro operaciones abiertas a punto de cristalizar, cuatro incorporaciones que darían empaque a la plantilla y que dejarían casi perfilado el plantel a falta del mediocentro sustituto de Camacho y de un segundo delantero, a expensas de saber qué ocurre también con la lesión de Fede Ricca. Son cuatro frentes a los que el club les presta atención, pero cuatro jugadores que tienen muy inclinado su futuro hacia tierras malagueñas.

El más cercano a cristalizar sigue siendo el portero turco Cenk Gonen, que volvió a retrasar un día más su llegada ya que aún no está desvinculado del Galatasaray. El jugador llegará con la carta de libertad, previsiblemente mañana viernes, para ponerse a las órdenes de Míchel, ya que su fichaje está prácticamente acordado. Sin embargo, no está encontrando facilidad desde su club de origen. Desde Turquía apuntan a que el Málaga CF desembolsará 800.000 euros, sin embargo desde Martiricos se asegura que llegará libre y con una ficha baja.

Otro de los nombres que ha aparecido en escena en los últimos días es el de Kuzmanovic. El serbio también tiene muchas opciones de regresar a Málaga en calidad de cedido. Sería en unas condiciones más ventajosas que la temporada pasada y su adaptación también sería sencilla. Míchel ha dado el visto bueno a la operación y el jugador también ve con buenos ojos su regreso para sacarse la espina de la campaña pasada, donde no pudo casi jugar por una grave lesión. El mediocentro, que no vendría para suplir la ausencia de Camacho pero sí para reforzar el centro del campo, ya está recuperado de sus molestias y trabaja al mismo ritmo que sus compañeros. Las negociaciones están también muy avanzadas y ayer, en el amistoso que el Basilea jugó contra el Athletic, no disputó ni un minuto.

A la espera de novedades también está el Málaga CF con el fichaje de Juankar. El acuerdo entre todas las partes está apalabrado desde hace tiempo en un trueque del extremo madrileño por Ricardo Horta con el Sporting de Braga. Sin embargo, las numerosas partes en cerrar el acuerdo -fondos de inversión, agentes, clubes...- hacen que la fumata blanca se haya demorado tanto. El jugador lleva en Málaga varios días esperando luz verde a su fichaje, que será por cuatro temporadas y está acordado con el club blanquiazul.

El último nombre encima de la mesa es el de Jorge Meré. El central asturiano va a elegir Málaga de las múltiples opciones que tenía encima de la mesa -Colonia y Sampdoria han aparecido a última hora-. El zaguero quiere jugar en España y el conjunto blanquiazul es el que más interés ha mostrado para hacerse con sus servicios. El defensa asturiano aún continúa de vacaciones tras disputar el Europeo sub´21, pero se espera que en los próximos días termine su descanso para mover ficha, trasladarle al Sporting que elige la opción de Málaga para llegar en calidad de cedido y desembarcar en tierras malagueñas para ponerse a las órdenes de Míchel.



En Holanda, primera criba

En cualquier caso, debe poner el acelerador la dirección deportiva para que en menos de una semana, Míchel pueda contar ya en Holanda con el 90 por ciento de su plantilla. Ése es el deseo del técnico, que espera que los cuatro refuerzos puedan estar a sus órdenes en los próximos días para comenzar a preparar una temporada que se antoja exigente.

En ese sentido también habrá criba de descartes. El técnico ya le ha comunicado a los jugadores con los que no cuenta su situación. Y la intención es que vayan saliendo de manera paulatina. Sin embargo, ésta está siendo la mayor complicación que está encontrando por el momento el conjunto blanquiazul.

Míchel quiere llevarse a tierras holandesas a buena parte de su futura plantilla, con menos canteranos y sin los jugadores con los que no cuenta, aunque este extremo parece complicado.