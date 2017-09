De Rolón a Rolan

"Mi objetivo es hacer goles y sé que me fichan para ello", asegura el charrúa, que en dos semanas estará recuperado de su lesión muscular.

Escoltado por Francesc Arnau, director deportivo del club y Hayman Al-Thani, hija del jeque y cada vez con más presencia en la entidad, el Málaga presentó ayer a Diego Rolan, su último fichaje hasta el momento y ya van doce en lo que va de verano. El internacional uruguayo, que llega cedido por una temporada procedente del Girondins de Burdeos, indicó en su puesta de largo las ganas que tiene de ayudar al equipo con goles. «El objetivo que me planteo es ayudar al equipo, con goles, con juego y con actitud. El objetivo personal es hacer goles, está en mis características y sé que me fichan para ello», comentó.

Rolan llega al Málaga lesionado, con una contractura muscular que el propio jugador quiso quitarle importancia. Así, espera estar a tope en dos semanas después de no acudir a la llamada de Uruguay por estas molestias. «De la lesión estoy mejorando, no es muy grave, en dos semanas estaré a las órdenes del entrenador. En estos días voy a aprovechar para hacer una buena recuperación».

Arnau y Míchel buscaban un delantero complementario a Borja Bastón y En-Nesyri y, según se define Rolan, él es el hombre perfecto para esas exigencias. «Soy un atacante que le gusta aprovechar los espacios y buscar la pelota entre líneas, voy a tratar de hacer la mayoría de goles posibles, es mi objetivo, hacer goles y ayudar al equipo, mi fichaje se realiza para ello».



Sobre las negociaciones, el atacante indicó que pese a que tenía más opciones, la que más le gustaba de un principio era la del Málaga. «Fue muy rápido, este periodo de fichajes ha sido muy difícil para mí en lo personal. Había interés y quise venir, aquí han venido muchos uruguayos, es una de las mejores ligas, tenía otras opciones pero esta era la mejor sin duda».

Rolan es pariente del Gato Romero, exjugador y exentrenador del Málaga, primos para ser exactos, pero asegura que no ha tenido ninguna influencia a la hora de fichar aquí. «No ha tenido ninguna influencia, Marcelo ha hecho un gran trabajo aquí, me habló en su día muy bien del club, pero ha sido una decisión personal. A mi entender, Málaga es uno de los mejores clubes de la Liga, no ha tenido nada que ver los vínculos familiares».

. «Darío lo hizo muy bien aquí, convirtió muchos goles, es una buena referencia. Sé que estuvo aquí la semana pasada, pero no tuve la oportunidad de hablar con él. Mi objetivo es hacer lo que hizo él».

Rolan ya se entrenó ayer por la mañana con el resto de sus compañeros. Realizó trabajo específico de recuperación y tuvo tiempo para una breve charla con Míchel, su nuevo entrenador y con el que coincidió en la liga francesa (Rolan en el Girondins y Míchel en el Olympique de Marsella). «He hablado con él, me ha preguntado por mi lesión, no mucho más. Hay tiempo para hablar, es mi primer día en el club», finalizó el último fichaje blanquiazul, que lucirá el dorsal 24 esta temporada.