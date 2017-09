Adrián González: "Ya no necesito demostrar por qué llevo tantos años en Primera División"

El centrocampista madrileño es un hombre importante dentro del vestuario. Veterano, español, con una dilatada experiencia en la Liga y también uno de los termómetros del equipo. Como el propio Málaga CF, Adrián no ha comenzado de la mejor manera, pero no por ello pierde la esperanza. Agradece el apoyo de la afición, pero considera que hay plantilla para vivir con tranquilidad esta temporada en mitad de la clasificación. Un futuro que espera que sea muy duradero en Martiricos. Un síntoma de que todo habrá seguido su cauce.

Adrián González hace tiempo que dejó de ser el «hijo de Míchel» para tener su propia carrera y su propio nombre. Ahora ha aterrizado en el Málaga CF y caprichos del destino, ambos han vuelto a coincidir. Pero el centrocampista madrileño está convencido de que su camino es firme, quiere cumplir muchos años de blanquiazul e incluso retirarse en La Rosaleda. Apasionado del fútbol, espera que la senda de las victorias llegue cuanto antes. A poder ser, contra la UD Las Palmas en el próximo partido.

Va a hacer ya dos meses desde que llegó a Málaga, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de la ciudad en este periodo?

Lo dije desde el primer momento y no me equivoqué: la gente es súper cariñosa. Es increíble la cantidad de mensajes de apoyo, tanto por la calle como por las redes sociales que recibimos todos los días. Viendo que no hemos tenido el mejor inicio en la Liga es de agradecer que la gente siga confiando en que podemos hacer bien nuestro trabajo.

¿Y del club?

Me parece un club de los grandes de España. El Málaga tiene grandísimas posibilidades de ser uno de los referentes a nivel europeo. Lo tiene todo: ciudad, afición, instalaciones... Es un sitio fenomenal para venir a jugar en Primera División. Es normal que tantos jugadores quieran venir aquí a jugar.

El entrenador le ha situado de mediapunta, de mediocentro y aún los que le conocemos poco no sabemos definirle como jugador, ¿en qué posición se siente más cómodo?

Creo que esta situación que se ha dado en los primeros partidos es culpa de los jugadores. Nosotros estamos enfadados, creo que deberíamos haberlo hecho mejor y estamos luchando estos 15 días para arreglarlo. No hemos hecho las cosas que nos han sugerido hacer el cuerpo técnico, que cuando las habíamos hecho dentro de los partidos se comprobó que estaban dando resultado. Es una cosa de los jugadores, cuando cambiemos un poco todo, sabemos que vamos a rendir. Si tengo que hablar de mí mismo evidentemente no estoy contento por cómo ha empezado la cosa, sé que tengo mucho más dentro para darle al equipo. Vamos a centrarnos estos 15 días en prepararnos bien y mejorar lo que no está funcionando y conseguir el lunes contra Las Palmas una victoria.

Usted ya es veterano y por ello entiendo que como diría Luis Aragonés «ya tiene el culo pelao» pero, ¿le preocupa que ahora que van mal dadas se le señale como uno de los culpables por ser el «hijo de»?

A mí me da absolutamente igual. Si no, entre otras cosas, no hubiese seguido con la idea de venir a jugar al Málaga. Yo he venido aquí con todas las consecuencias. Ya lo dije, quien no se quiere convencer y ver las cosas va a ser imposible hacerle cambiar de opinión. Todas las opiniones son respetables, pero creo que yo ya no necesito demostrar por qué llevo tantos partidos en Primera, por qué he participado activamente en todos los equipos en los que he estado en Primera y sobre todo viendo mis dos últimas temporadas, con mi rendimiento sobre el campo, no hace falta decir mucho más. Yo por ese lado no estoy nada preocupado. Me preocupa más que no hayamos rendido en lo colectivo como deberíamos. Esta semana pasada de entrenamientos ha sido muy buena, hemos cambiado algunas cosas en nuestra forma de jugar y nos estamos encontrando cómodos con estas nuevas ideas y va a ser muy positivo de cara a la próxima jornada.

¿Qué cosas están cambiando, sistemas, alineación?

(Se ríe) No creo que pueda responderte a eso, estaríamos dándole mucha ventaja al rival.

Se lo decía porque se está hablando mucho del dibujo táctico empleado por Míchel y que ha cambiado en los dos partidos...

No creo que sea una cuestión de dibujos. Yo lo digo como una opinión mía, es más cuestión de los jugadores que otra cosa. Si hubiésemos empezado ganando no estaríamos cuestionando tal o cual sistema. Entiendo vuestra parcela, es normal, el debate existe y debe existir, más cuando los resultados no están llegando.

¿Es el Málaga el proyecto más ambicioso en el que ha estado en Primera?

Para mí venir al Málaga ha supuesto, en este momento de mi carrera, dar un paso adelante. He estado en el Getafe, en un equipo que creo que fuimos importantes en la Liga. Quedamos sextos, jugamos en Europa y ganamos a equipos importantes de la Liga. Luego he estado en el Elche que era un proyecto ambicioso y luego pasó lo que pasó. Pero sí, este paso de venir al Málaga es muy importante. Es un club como ya he dicho que tiene unas posibilidades tremendas.

¿Qué diferencias ve con el Eibar?

Málaga es mucho más grande que Eibar, el club como infraestructura también es mucho más grande. Son dos equipos en los que se puede trabajar bien y son dos sitios fenomenales para jugar al fútbol, siempre con sus diferencias, pero dos sitios para disfrutar.

¿Qué pueden aportar Rolan y Rolón, los dos últimos fichajes?

Rolan no hemos podido verlo aún porque viene lesionado, pero esperamos de él que sea un delantero de velocidad y con movilidad, algo así más parecido a lo que ofrecía Sandro el año pasado. Y Rolón, lo que he visto en los entrenamientos, es un jugador que presiona bien, tácticamente es bueno, distribuye bien el balón, no se complica. Pero hay que tener paciencia, viene de otro continente. Ya no es fácil adaptarse para un jugador que viene de otra liga, imagínate para uno que viene de otro continente, donde quizás el fútbol no tiene ni el ritmo ni la calidad que sí tiene aquí en Europa.

¿Le está viniendo bien al equipo este parón liguero por selecciones?

No sabría qué decirte. Cuando has perdido y justo te viene el parón, parece que estorba más que otra cosa, lo que quieres es volver a competir cuanto antes y volver a tener sensaciones positivas y conseguir puntos. Pero ahora que están pasando los días y estamos entrenando, personalmente estoy contento con lo que estoy viendo, las ganas por mejorar y hacer las cosas bien. Ayuda mucho que la afición sea así de animada y que nos apoye como lo hace. Hay un vínculo especial entre el equipo y la afición.

Hace ya más de ocho años, «Míchel entrenador» y «Adrián jugador» separaron sus caminos. Ahora vuelven a reencontrarse, ¿qué han cambiado ambos en este tiempo?

Han pasado casi 10 años, sí. Yo como jugador he tenido una madurez, ya no solo como persona, también futbolística. Vas cambiando cosas. Él igual como entrenador. Llevaba tiempo sin poder estar a sus órdenes y es muy perfeccionista y exigente, no le recordaba tan perfeccionista y exigente en la etapa del Getafe. Además, su método y su manera de entender los entrenamientos se van renovando. Es un entrenador muy preparado.

El Málaga, de un tiempo a esta parte, se ha «españolizado», ¿es importante eso o en los tiempos que corren es algo secundario?

Para mí es fundamental. Tener un núcleo importante y fuerte dentro del vestuario que sea producto nacional. Jugadores que entiendan lo que es jugar en Primera, que entienda cuál es la grandeza del equipo que defiende cada semana y que entiendan lo que significa el fútbol en Málaga para la gente. En aspectos culturales, a la hora de comunicarse... son apartados muy importantes dentro del vestuario para resolver problemas, dentro y fuera del campo.

¿Qué opina de las intervenciones del jeque Al-Thani en Twitter hablando del equipo, entrenador y director deportivo?

No es algo a lo que le doy mucha importancia porque no me influye, ni para bien ni para mal. Al fin y al cabo que cada uno tome sus decisiones. Si en algún momento me nombra o me influye en algo ya veré lo que hago. No son cosas que me importen en el día a día a la hora de hacer mi trabajo. Cada uno es libre de decir lo que quiera y saber si le viene bien o no a todos los que le rodean.

Hay muchos futbolistas a los que no le gusta el fútbol, ¿a usted le gusta?

Me encanta. Yo cuando llego a casa veo casi toda la jornada de la Liga española, a veces es difícil porque te pilla entre partido y partido, pero lo que puedo, lo veo. También suelo ver ligas extranjeras, partido sueltos. Suelo ver partidos de la Premier, de la liga alemana que me gusta bastante y ahora he perdido un poco el ritmo de la liga francesa, que la seguía antes mucho.



¿Tiene esa espinitia clavada de no haber probado en el extranjero?

A día de hoy ya no. Prefiero terminar mi contrato con el Málaga, que sea lo más largo posible, que será una buena señal para todos. Eso supondrá que yo he rendido y que el club ha estado contento conmigo y poder estar aquí más tiempo. Para mí sería genial encontrar la estabilidad en un sitio como el Málaga. Estoy ansioso de que salgan las cosas fenomenal y poder estar aquí mucho tiempo. Es la estabilidad que quiero encontrar y que no he tenido casi siempre por circunstancias extradeportivas. Me gustaría poder retirarme aquí después de muchos años.

¿A día de hoy el objetivo del Málaga es la permanencia?

No, en el vestuario pensamos que estamos capacitados para estar en media tabla y tranquilos. Para eso tenemos que empezar a ganar ya. Cuanto antes tengamos la salvación en la mano podremos mirar hacia delante y sin mirar hacia atrás. Si miramos hacia atrás siempre vamos a tener la sensación de que alguien viene por detrás y te va a alcanzar. Es una sensación que crea mucho agobio y no es buena.

Pero este año parece que la permanencia, a priori, va a estar más cara que el año pasado...

El año pasado también se pensaba que el Málaga iba a estar mucho más arriba de lo que al final estuvo. El primer año que llegué al Eibar se hablaba de un equipo que iba a descender casi seguro y nos desenganchamos de la UEFA en el mes de abril porque no nos dieron las fuerzas. Nos daban por muertos antes de empezar la Liga y nos salvamos en febrero. Al final son pronósticos, solo eso, no es la realidad. El tiempo dirá, pero no soy de mirar las plantillas de ningún equipo. Hasta la jornada 15 o así no se empieza a ver cómo está la cosa y aún así, cuando pasas las Navidades, siempre hay sorpresas. Siempre me acuerdo de cuando estuve en el Elche, que estábamos muertos antes de irnos al parón por Navidad, perdimos con el Málaga 1-2, eramos últimos pero al final nos acabamos salvando con 5 jornadas de antelación.

Pero estará conmigo en que empezar bien la Liga le da al equipo un plus de confianza...

Sí, lo hemos hablado en el equipo. La gente es impaciente, es lógico, quiere resultados cuanto antes. Pero los jugadores nos tenemos que dar cuenta que si miramos el histórico de las últimas tres temporadas tenemos que aprender que tenemos que empezar mejor. En los últimos años... bien lo que se dice bien el Málaga no ha empezado. Con Javi Gracia tampoco se empezó bien y al final mira a dónde se llegó.