Míchel: "La moral de los jugadores está intacta porque creen en mí"

Míchel González, entrenador del Málaga CF, se ha mostrado optimista de cara al partido de mañana ante Las Palmas después del parón por selecciones, donde el técnico el equipo ha realizado una "minipretemporada" en todos los aspectos. "Se puede decir que hemos hecho una minipretemporada. Hemos tenido que cambiar varios aspectos, la autocrítica empieza por mí y hemos cambiado muchas cosas. Físicamente estamos mejor, sobre el papel hemos cambiado cosas y ahora hay que demostrarlo, hemos dado un giro a la forma de jugar, estas dos semanas han estado bien", ha dicho en rueda de prensa.

En ese sentido, el madrileño ha dado la cara por sus jugadores y considera que él es el máximo responsable en las dos derrotas del equipo. "No podemos usar como coartada que si la plantilla, que si los jugadores... hay que mirar al entrenador que es el responsable, hay que darle una vuelta, o dos, a lo que hemos hecho. Hay que confiar en la gente, como hicimos cuando llegamos en marzo".

Para Míchel la moral de los jugadores está intacta pese a las dos derrotas. "Están bien porque creen en mí. Saben que me equivoco y siguen creyendo en mí porque no les engaño. Cualquier propuesta que hacemos la siguen. Todos son buenos futbolistas, no podemos hablar de los que se han ido, cuando yo vine estaban con esos jugadores en una situación peor que ahora. A mis chicos que no me los toquen".

Sobre las lesiones, Míchel no ha querido poner excusas y cree que tiene jugadores suficientes pese a las bajas. "Tenemos una plantilla amplia, tenemos a tres jugadores fuera, Peñaranda, Miguel Torres y Juankar. Tenemos 26 jugadores y excepto Jony, Rolan, Juanpi y Ontiveros que han estado entrenano a menor intensidad, estamos todos disponibles".

"Los chicos ven competencia y quieren volver cuanto antes. A veces quieren volver antes de tiempo y para eso estamos nosotros, para regularles. Cualquiera que vaya al 11 y al banquillo tiene que estar al 100 por 100. Eso significa que va a jugar Ricca. Ha sido sorprendente el trabajo de todos en su recuperación. Luego jugará mejor o peor, pero es un ejemplo de esfuerzo", ha explicado.

Así, el entrenador ha valorado la recuperación de Diego Rolan, que se incorporará al grupo activamente la próxima semana. "Rolan ha entrado en los últimos entrenamientos y el proceso es el mismo, se mantiene su trabajo, a partir de la semana que viene estará con el grupo aunque le falta un poco fisicamente".

Además, se ha referido a los argentinos Cecchini y Rolón, a los que según él aún le falta tiempo de adaptación, "a uno más que a otro". "Cecchini y Rolón han sufrido un cambio muy grande en sus vidas, uno más que otro se está adaptando, no es una crítica, pero lo único que se mantiene respecto a su vida anterior es el idioma".

Los números no mienten y las estadísticas sitúan al Málaga entre los peores en cuanto a producción ofensiva. Míchel, en ese sentido, no pone paños calientes. "Las estadísticas no mienten, hemos perdido muchos balones, somos de los equipos que menos robamos, que son malísimas noticias. Hemos chutado poco entre los tres palos, pero no es verdad que no lleguemos y no chutemos. Estamos buscando situaciones, ser más incisivos".

Ante todo el ruido mediático que ha rodeado al equipo este verano, Míchel prefiere mandar un mensaje de unidad. "Para mí es fundamental estar unidos, es mi mensaje, soy más de juntar y reunir y no de buscar situaciones que no nos ayuden. Los únicos que quieren que gane el Málaga somos nosotros, mañana va a ser fantástico que la afición va a estar con el equipo más allá de los horarios. Siempre hay que unir".

Míchel planea cambios en el once, aunque espera que el principal cambio con respecto al partido contra el Girona sea la actitud. "Un cambio fundamental es la actitud y las correcciones tácticas, vamos a ver un equipo distinto, algún cambio va a haber. Los jugadores han mejorado, antes teníamos 13 o 14 jugadores, ahora tenemos más alternativas. La puesta en escena es mejorable y confío en que lo vamos a hacer".

Y se ha referido a Las Palmas, el rival de mañana. "Están en una situación que genera dudas, como nosotros. Es un equipo al que no le veo diferencias con el que está décimo, tiene buen nivel, hay mucha igualdad y todos vamos a pasar por situaciones delicadas. Son como nosotros, si dejamos escapar la confianza que tenemos nos vamos a convertir en nuestros propios enemigos, supongo que les pasará lo mismo".

Por último, Míchel no ha querido mirar más allá del partido contra Las Palmas pese al duro calendario que se avecine para los blanquiazules. "Vamos a intentar jugar bien y ganar, el calendario es lo de menos. Es muy difícil ganar a todo el mundo en esta liga donde el trabajo de todos los equipos es magnífico".

El Málaga volverá a entrenarse mañana a las 11 horas y tras la sesión el técnico facilitará la lista definitiva de convocados para el duelo.