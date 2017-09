Vitolo y Tana no viajan a Málaga

La UD Las Palmas, rival del Málaga mañana en la tercera jornada de Liga, no viaja a tierras malagueñas con dos de sus principales figuras. Ni Vitolo ni Tana serán de la partida por diversos problemas físicos, tal y como anunció ayer en rueda de prensa Manolo Márquez, técnico insular: «Vitolo sufre una lesión del ligamento lateral interno que no termina de curar. El chaval está fastidiado porque pensaba que no era para tanto, no tiene seguridad y no encuentra que la rodilla estable. Tana tiene para un par de semanas. Tiene una microrotura», dijo.