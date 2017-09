Míchel: "No se me ha pasado por la cabeza abandonar a mis chicos"

Míchel González, entrenador del Málaga, se mostró un tanto sorprendido por los pitos de la afición dirigidos al jeque Al-Thani tras la derrota de este lunes por 1-3 ante Las Palmas e incidió en lo que dijo en la previa, que "él es más de unir que buscar problemas". "Es una situación extraña porque lo lógico sería que la afición mirara a otro sitio cuando los resultados son malos, pero la afición tiene más información que yo a lo largo de los años, en todo caso yo soy más de integrar y reunir que de otra cosa", aseguró en rueda de prensa.

Además, el madrileño indicó que no se le pasa por la cabeza dimitir pese a los malos resultados. "Cuando los resultados son malos, la cuerda floja siempre es el entrenador. No vais a encontrar en mí nada de flaqueza, no voy a traicionar a mis jugadores. En ningún momento he pensado en abandonar a los chicos".

En ese sentido, explicó que ya tiene mucha experiencia en los banquillos y ha vivido de todo. "He tenido muchas situaciones variopintas... Sevilla, Getafe, Marsella, Olympiacos... El fútbol es muy divertido cuando se ganan partidos, pero esta es una situación más del fútbol".

"El foco en el entrenador cuando hay malos resultados lo pone cualquier faro, esta propiedad o cualquiera. Debo trabajar más porque los reusltados son malos, Lo que quiero es que los jugadores rindan, si transmito inseguridad les afectaría", prosiguió.

Míchel se mostró contundente e indicó que no hay nada positivo que sacar tras la derrota. "No se puede sacar nada positivo, hemos emepzado bien, hemos tenido ocasiones, era impensable irse con 0-1 al descanso, hemos empatado, hemos buscado soluciones pero el segundo gol ha sido muy duro, en ese momento el equipo ya estaba roto".

Por ello, el madrileño explicó que no hay tiempo para lamentarse y hayq ue buscar soluciones. "Los chicos es norma que estén nerviosos, hay mucha gente joven y el trbajo no sale. No he visto imptencia, los resultados son malos y además con equipos que van a estar en situación similar a la nuestra, hay que superarlo y no venirse a bajo tan pronto".

En todo caso, el discurso del entrenador no cambia y su confianza en el bloque es total. "Estoy preocupado, ayer lo dije y lo mantengo, no es una frase hecha, confío y creo que tenemos para mucho más. Pierdes 1-3, el campeoanto está siendo muy duro con nosotros porque nos equivocamos y lo pagamos caro, es la realidad".

El técnico ha agradecido la predisposición de la afición, que ha animado durante todo el encuentro y solo ha estallado contra el jeque tras el tercer gol. "La gente ha acudido y ha llenado el estadio, siendo lunes. El aficionado está con nosotros, la gente ha tenido altibajos durante estos años y esta temporada tenía mucha ilusión, pero se ha encontrado con un escenario diferente, a la afición no se le puede reprochar nada, faltaría más, y a mis jugadores tampoco, estamos comenzado pero los sintomas están siendo desagradables".

Sobre el duro calendario que el Málaga tiene ahora por delante, Míchel no se mostró preocupado. "Ibamos a rascar puntos en estos partidos y no lo hemos hecho, el fútbol es muy cambiante, el equipo se va a recuperar tarde o temprano y vamos a buscar soluciones con resultados, sabemos lo difícil que es el Atlético de Madrid. El calendario es lo de menos, el año pasado fue un claro ejemplo de ello".

Por último, explicó que el cambio de Rosales se debió a una decisión técnica y afirmó que espera que la lesión de Recio se quede en un susto. "En el cambio de Rosales estábamos buscando más profundidad con Cifu, pero cualquier cambio se te viene abajo con un gol en contra. Recio tiene una molestia de bajo del glúteo, pero espero que no sea nada grave".