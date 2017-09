A la tercera debe ir la vencida

El conjunto insular llega a La Rosaleda en una situación similar al cuadro de Míchel, colista y contando sus partidos por derrotas - Míchel anuncia la titularidad de Ricca

15 días después de que la puesta en escena y la posterior derrota del Málaga en Girona encendiera todas las alarmas, el fútbol vuelve para el cuadro de Míchel con ganas de revancha. Quizás el parón por las selecciones no ha permitido al conjunto blanquiazul desquitarse de manera rápida, tal y como le gusta a los futbolistas, pero sí que ha dado tiempo de sobra para que Míchel y los suyos hagan propósito de enmienda, corrijan errores y puedan resetear tras dos primeras jornadas muy decepcionantes.

Así, todo lo que se ha trabajado, ensayado y pulido en estas dos semanas de «pretemporada» debe plasmarse esta noche ante Las Palmas (21 horas/Gol). Un equipo, el insular, que llega a tierras costasoleñas en una situación similar a la del Málaga: con cero puntos en el casillero, malas sensaciones y ganas de redimirse tras un arranque liguero deficiente.

Y lo cierto es que escuchando el discurso vitalista y lleno de optimismo de Míchel es difícil no pensar que esta noche el Málaga se embolsará sus primeros tres puntos del curso. Una victoria vital y que amortiguaría mucho el duro calendario que se le avecina, con Atlético de Madrid, Valencia, Athletic Club y Sevilla en el horizonte para completar un mes de septiembre vertiginoso.

Más allá de esquemas, dibujos y nombres propios, el Málaga debe mejorar la actitud mostrada en los dos primeros partidos de Liga, donde la intensidad del rival fue clave para decantar sendos encuentros. Es cierto que el equipo no ha mostrado síntomas de estar bien conjuntado y ha estado indolente de cara al marco contrario. Sin ir más lejos, el Málaga es a día de hoy el equipo que más balones pierde, el que menos recupera y de los que menos disparos a puerta realiza de los 20 que componen la Primera División. Números muy pobres para un equipo llamado a estar de mitad de la tabla para arriba, al menos sobre el papel.

En un principio, parecía que estas dos semanas de parón también iba a servir para que Míchel recuperara efectivos y la enfermería blanquiazul se vaciara. Pero más allá de la realidad, lo cierto es que hay altas, como la de Fede Ricca y Keko; pero también hay nuevos caídos, como Juankar y Jony, que causan baja para el duelo de esta noche junto a los ya lesionados Peñaranda, Miguel Torres y Rolan. Precisamente, Fede Ricca será titular en el lateral zurdo después de una meteórica recuperación tras ser operado a principios de agosto que ha sorprendido a todo el cuerpo técnico y médico del club.

Por su parte, Las Palmas no llega mejor que el Málaga al partido en cuanto a efectivos. Manolo Márquez no podrá contar con varias de sus principales figuras como Vitolo, Samper o Tana, todos ellos lesionados. Aquilani , recien llegado, podría ser la principal novedad de un once inicial en el que Márquez ya ha anunciado que habrá algunas novedades con respecto al equipo que fue goleado en casa por el Atlético de Madrid (1-5).

En lo extradeportivo, parece que finalmente La Rosaleda no vivirá un clima enrarecido. La Grada de Animación ha desconvocado la huelga de silencio como protesta por los horarios después de los ataques de Al-Thani por Twitter. Al menos, el motor de animación de Martiricos funcionará y en principio habrá buen ambiente para que el Málaga busque los tres primeros puntos de la temporada.