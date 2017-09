Arnau no arroja luz sobre el caso Rolan

Francesc Arnau no ha querido o podido explicar el futuro de Diego Rolan, que está relacionado con el Deportivo de La Coruña según una información publicada días atrás en medios gallegos. Cuestionado sobre su fichaje, el ejecutivo explicó las condiciones en las que viene. "El tema de Rolan lo único que puedo decir es que desde el principio él sólo podía venir con cesión sin opción de compra. De lo demás no puedo hablar nada, no me compete. Rolan está aquí cedido sin opción de compra. No nos aceptaron la opción de compra, fue la única opción ", dijo sobre si el jugador tiene un acuerdo con el Deportivo a partir del próximo año.

"A la hora de incorporar un delantero final apostamos por Rolan. Trabajamos para traer jugadores en propiedad pero es cierto que tenemos tres delanteros cedidos. La última decisión del delantero era difícil, pero necesitamos que nos ayude este año a cumplir nuestro objetivos deportivos. Ya tendremos más tiempo en el mercado para firmar otro delantero", dijo sobre el problema de que tres de los cuatro atacantes sean cedidos.

Arnau también explicó las contrataciones de Cecchini y Rolón. "Son jugadores jóvenes, vienen de una Liga de otro ritmo. Tienen que tener adaptación. Es un proceso de tiempo, de dinámica de equipo. Más adelante lo veremos de otra forma y ellos se sentirán de otra. Estarán más adaptados. Entrenaran mejor y la competición permitirá meterlos".

"El tiempo nos lo dirá si las apuestas por ellas son buenas. El mercado se ha inflaccionado mucho. Cecchini estábamos compitiendo con Inter y Fiorentina. Luego tienes que ponerlos en tu equipo y tienen que rendir", finalizó sobre los polémicos dos fichajes.