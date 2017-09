Arnau: "No he pensado en dimitir, estoy más fuerte que nunca"

Francesc Arnau, director deportivo del club, se ha referido a la tensión interna que se ha protagonizado entre diferentes estamentos del club durante este verano, desde el jeque Al-Thani con sus continuos mensajes en Twitter hasta el entrenador, con sus quejas por la planificación deportiva. En ese sentido, el catalán ha querido mandar un mensaje de unidad, ha manifestado que no piensa dimitir, que "se siente con más fuerza que nunca" y que su relación con el jeque "ahora es buena".

"No he pensado dimitir, yo estoy con más fuerza que nunca y mi misión es unir a todo el mundo. Voy a hacer lo imposible para que este clima se calme. Ahí está el equipo, tenemos que proteger al equipo para poder tomar decisiones claras. Aunque no hayan conseguido buenos resultados siempre hemos tenido opciones. A veces los golpes de suerte hace que el equipo coja confianza. El año pasado fuimos al campo del Sporting y cambiamos la dinámica. Luego arrasamos a los contrarios. Tenemos que esperar que así sea este año. El otro día el gol en el minuto 45 nos afecta", ha dicho Arnau.

Así, ha querido mandar un mensaje de unidad y responsabilidad a todo el malaguismo para sumar y tratar de sacar esta situación adelante. " Yo te puedo hablar por mí. Conozco a todos los estamentos del club, a la afición, al míster... Voy a estar hasta el último día. Las dispersiones no me interesan, me interesa la gente unida. Mi función es intentar unirla. Pido responsabilidad para intentar unir a todos los estamentos. Desde el presidente hasta el más abajo. No podemos ponernos piedras en el camino. Mi misión es unir a todo el mundo".

En todo caso, pese a las continuas intromisiones del jeque en la planificación deportiva (Demichelis, Gato Romero, Rolón...) Arnau no se siente desautorizado y echa balones fuera. "El tema de Rolón es volver a lo mismo. Hay que trabajar con lo que tenemos. Ahora mismo el mercado está cerrado, ya no podemos pensar en cambiar nada. Esto ya ha pasado. Tenemos que centrarnos. Quiero mostrar mi total apoyo a Míchel porque tiene la capacidad para sacar esto adelante. Sé que motiva muy bien al equipo, tiene a todos enchufados. Dará con la tecla pronto", ha explicado.

Cuestionado por cómo vivió el jeque los pitos y los cánticos de la afición hacia él tras el partido ante Las Palmas, Arnau ha asegurado que Al-Thani está "calmado". "Él tiene la preocupación de los resultados, pero se ha mostrado muy calmado que hay que dejar trabajar, está muy calmado.

Por último, el catalán considera que su relación con el propietario ahora mismo es "buena" y ha querido comparar el trato entre ambos con el de un matrimonio. "El jeque y yo tenemos una conversación fluida. Es como un matrimonio, a veces estás enamorado al cien por cien y otras no tanto. Ahora mismo mi relación con el jeque es buena".