Arnau: "Estoy contento con la planificación de este verano"

Francesc Arnau, director deportivo del Málaga CF, ha ofrecido una extensa rueda de prensa de más de 40 minutos. Durante la misma, el ejecutivo malaguista ha analizado todos los temas candentes que rodean al Málaga, desde la planificación del equipo, los fichajes, hasta la tensión que rodea al club, la continuidad de Míchel, la suya propia o diferentes nombres propios.

En primer término, el director deportivo ha hecho una valoración del mercado. "Antes de entrar en materia me gustaría comentar algunas situaciones sobre todo del salario liga, que han influido mucho en la planificación. La temporada 2015/16 había más ingresos por derechos de televisión donde nos permitió hacer inversiones importantes. Había previsión de ventas pero no se vendió a nadie. Se apostó por la recompra de Camacho. Ventas fueron cero. Eso se viene arrastrando en término financiero. Es una cosa que ocurre en el Málaga y en todos los equipos. Este hecho, cuando nos dieron el salario Liga, fue una bajada de cantidad. Sin haber ninguna operación hecha aún. Los ingresos de televisión también bajaron por las clasificaciones históricas. Luego vino el pago de la cláusula de Sandro, donde casi equilibramos el salario liga del año pasado. Luego el de Camacho, que fueron 13 millones más unos objetivos. Ese dinero la Liga no lo deja utilizar como salario liga, por la historia del jugador, como lo recompramos hace poco. Con la venta neta de Camacho -13 millones menos la recompra de sus derechos-, nos permite ampliar la inversión inicial. Luego con la venta de Pablo el abanico se abre muchísimo. Aumentamos e hicimos inversión. No quiero ser director financiero pero esto me toca gestionarlo. Me dan un salario liga y a partir de ahí tengo que hacer el mejor equipo posible", argumentó en primer término.

A continuación, comenzó a explicar cómo ha afrontado el mercado. "Hasta la venta de Sandro comenzamos a comprar jugadores libres como Roberto, Baysse, Adrián o Bastón. Mención a parte Juankar, que viene con un trueque con el Braga. Hemos incorporado jugadores de la Academia, jugadores que se han consolidado como Ontiveros, ya con número del primer equipo, y En-Nesyri que es del primer equipo aunque con dorsal del filial. Mula también está a caballo".

Ahora explica la reinversión. "Luego, la segunda fase con la venta de Camacho y de Pablo. Podemos entonces hacer inversiones. Tuvimos la opción de Meré, pero finalmente llegó Diego González. Hicimos a Cecchini, a Rolón y terminamos con Rolan. Diego, Cecchini y Rolón, como inversión con traspaso, y Rolan como cedido. Era una opción importante reforzar la delantera".

Y abordó el tema de las salidas. "Una cosas que se ha hablado mucho ha sido las salidas. Hemos encontrado salidas para todos, buenas para todas las partes. A ver si así podemos revalorizar el jugador. A Kameni se le dio la carta de libertad. Tigha y Koné cedidos con opción de compra. Michael Santos está cedido, pero el control lo mantendrá el Málaga. Si nosotros queremos se quedará aquí. Hay jugadores que se quedan a caballo entre el primer equipo y el segundo, como Mikel -cesión pura- y a Luis al Lugo. Mención a parte Javi Jiménez, que es un caso donde en el primer equipo no tenía sitio. Y el filial se le quedó pequeño. A él lo podemos comprar en un futuro", ha explicado el dirigente antes de afrontar la batería de preguntas de los periodistas presentes.

Cuestionado sobre si está contento con la planificación, Arnau lanzó un mensaje frío. "Ha sido pensada en muchas cosas. La primera tiene una idea de jugadores españoles, que conoce la liga y que tiene una edad. Que puedan guiar a otros jugadores. Hemos seguido con la inversión de jugadores jóvenes. Una plantilla veterana te va ahogando en salario liga. Los jóvenes necesitan tiempo. Camacho no fue titular indiscutible hasta que pasaron tres o cuatro años. Hemos traído cuatro cedidos. Aunque sean cedido no son inversión importante".

"Yo estoy contento de lo que he hecho, es evidente pensar que siempre se puede mejorar. Confío en este grupo. Ayer hablé con los jugadores y tienen la convicción de que lo van a sacar. Muchos han firmado tres o cuatro años y vienen a crear un grupo, para afrontar dificultades y alegrías. Estoy contento de lo que hemos hecho. Se nos han ido jugadores muy importantes pero lo tenemos que suplir con jugadores que aunque no sean top lo tienen que poner jugadores con compromiso y calidad", reiteró el director deportivo.

¿Era la plantilla deseada? "Si ganamos dos partidos todo variará. Todo está planificado. Hemos seguido los pasos. Con lo que menos contábamos era la salida de Pablo Fornals".