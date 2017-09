El filial continúa intratable

El Atlético Malagueño se mantiene intratable en el comienzo de la temporada en el Grupo IX de Tercera División. Los blanquiazules sumaron su quinto triunfo consecutivo en esta quinta jornada intersemanal ante el Melistar por 0-3, ya suma 15 puntos de 15 posibles y sigue líder en solitario mostrándose una vez más muy superior al rival.

Los de Ruano, en tierras melillenses, pasaron una vez más el rodillo. Pese a los numerosos cambios que ha sufrido el equipo respecto a la temporada pasada, parece que la maquinaria del filial sigue engrasada, los fichajes funcionan, los que siguen del año anterior conocen la categoría y los que han subido del juvenil dan la cara.

Así, ayer se impusieron con suma superiorirdad en La Espiguera con goles de Jack Harper, Clavería y otro en propia puerta de un jugador del Melistar. Ya suma 16 goles a favor y sólo 2 en contra. Los de Ruano, además de mostrarse contundentes arriba como el curso pasado, ahora parece que dominan más los partidos.

Por su parte, El Palo no pasó del empate en el Nuevo San Ignacio frente al cuadro granadino del Loja. Illescas adelantó a los locales, pero Javilillo igualó la contienda en el 79´ y los malagueños tuvieron más ocasiones para llevarse los tres puntos, pero el esférico no quiso entrar. En todo caso, El Palo sigue sin conocer la derrota y se mantiene cerca de los puestos de play off.

El Almería B se ha erigido como el rival más peligroso para los intereses malaguistas. Ayer venció al Huétor Tájar y suma 13 puntos en la tabla.

La jornada la cerró el Antequera con una victoria sobre el Real Jaén por 2-1, lo que le sirve para colocarse quinto con diez puntos, a las puertas de entrar en la zona noble de la clasificación.