"El Málaga CF tiene equilibrio financiero", afirma Javier Gómez

Javier Gómez, director general de LaLiga y encargado de vigilar los temas financieros de los clubes españoles, aseguró ayer en una entrevista concedida a la cadena Ser Málaga que el conjunto blanquiazul goza de buena salud económica. «Las cuentas van como en los últimos años. Los clubes han sufrido un cambio importante, hay estabilidad económica. El Málaga tiene sus cuentas en regla y están equilibradas. Otra cosa es el aspecto deportivo y la situación en la que está, pero la Liga acaba de empezar», afirmó en primera instancia.

«El control es riguroso porque así lo han decidido los clubes. A parte de contribuir al saneamiento, es un control distinto al que realiza la UEFA y en otros países. Hacemos un análisis de cuál puede ser la situación del club. Y ahí se les otorga un límite de gasto deportivo que puede realizar cada club. Ése es el salario liga», argumentó el ejecutivo.

Gómez fue cuestionado sobre los ingresos que puede tener el Málaga esta temporada en derechos televisivos. «El dato de televisión del Málaga estará entre los 50 y los 56 millones de euros. Esos ingresos de televisión, de taquilla y de patrocinio, los beneficios de traspaso menos el gasto de la plantilla de los últimos años generan el salario Liga», explicó.

Sobre si están preocupados por la gestión del Málaga CF, el director general de la patronal aseguró que no. «Las preocupaciones que tenemos se las hacemos saber a ellos. No vamos a entrar en hacer un análisis público pero no estamos preocupados por la gestión del Málaga. Hace cuatro o cinco años, desde el punto de vista financiero, estaba en una situación complicadísima», explicó Javier Gómez.