"El Málaga tiene un buen entrenador y muy buenos jugadores"

Míchel González, entrenador del Málaga, aseguró en la previa ante el Atlético, donde los blanquiazules asistirán al estreno del Wanda Metropolitano, que el equipo blanquiazul quiere pasar a la historia por ser el primero en vencer en la nueva casa rojiblanca. «La satisfacción para mí sería ganar, no por mi pasado. Hablar de mi pasado aquí es una falta de respeto. Queremos quedar en la historia ganando en el estreno del estadio», comentó en rueda de prensa.

Por ello, Míchel indicó que la motivación de los suyos es máxima, similar a cuando visitan otros estadios. «Somos incansables. Por si había alguna duda hay que ver como entrenan, eso quita todas las dudas. Vamos allí como a cualquier campo. Nuestra idea es la de hacer un gran resultado. No contemplo jugar a no ganar y eso es lo que vamos a hacer».

En todo caso, el madrileño no espera a un Atlético de Madrid distraído por las celebraciones entorno al nuevo estadio. «El Atlético no es un equipo dado a las fiestas por mucho que sea un día histórico para ellos. Sabemos sus cualidades y eso es un acicate para nosotros. No creo que el Atlético sea un equipo que cambie de cara. Incluso durante los partidos hay varias caras. No esperamos un equipo distinto. Sabemos la dificultad del partido».

Además, confirmó que tanto Diego Rolan y Esteban Rolón tendrán minutos en el duelo ante el Atlético y el martes frente al Valencia en Mestalla en la jornada intersemanal. «Se va a dar el debut de ambos en estos dos partidos. Rolan lleva más entrenamientos con nosotros y es una alternativa en ataque. Complementa a Borja. Van a participar en ambos partidos».

Por último, el madrileño no tiene previsto una reunión con Al-Thani, con el que lleva sin hablar cuatro meses. «La normalidad es lo que llevo haciendo cinco meses: Hablar con mi director deportivo. Lo que sería anormal sería tener reuniones que no he tenido. Con quien entiendo que tengo que hablar, hablo. Si cambian el rumbo de las cosas no será porque yo lo pida», sentenció.