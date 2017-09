Míchel: "El resultado es muy malo, pero la sensación es mejor"

«Me ha gustado el equipo, competirle al Atlético y estar a su altura no es nada sencillo»

El entrenador del Málaga CF, José Miguel González, Míchel, expuso tras la derrota de su equipo, que el resultado le disgusta mucho, pero el partido no tanto y remarcó que el mejor apoyo que puede tener un técnico son sus jugadores. «Yo sí estoy fuerte. Si no estoy yo fuerte... Aquí queda mucha Liga y parece que los únicos que tenemos problemas somos nosotros, pero hay muchos con problemas. No me va a alcanzar la desconfianza, porque no quiero transmitírsela a los jugadores», explicó en la rueda de prensa posterior al choque en el Wanda Metropolitano.

«El mejor apoyo que puede tener el entrenador son sus jugadores y en este partido lo han demostrado. Animo a que mis jugadores estén tranquilos y poco a irán llegando los resultados. Y si no llegan... pues ya sabéis», continuó Míchel, que resaltó que es «irreprochable la entrega y el trabajo» de sus futbolistas.

«Otra cosa es el acierto en los pases y en los remates, pero hemos estado bien, hemos estado en el partido siempre y eso contra el Atlético no es fácil», señaló Michel, que apuntó que sus jugadores «son buenos futbolistas, a la altura de Primera División» y admitió que las cuatro jornadas sin puntos «es un peso para el equipo y hay que quitárselo de encima».

«El resultado es muy malo para nosotros, pero la sensación es distinta. Si tuviéramos algún punto nos hubiese parecido un partido a la altura del rival que hemos jugado. Hemos competido en todo momento, hemos hecho intervenir a Oblak en momentos puntuales y el equipo se ha mostrado bien. Cuando nos hemos soltado con el balón hemos sido mucho mejor equipo, pero éste es el camino que debemos intentar seguir. Sabemos que el resultado es malo, la situación no es buena, pero mejor jugar así», valoró en rueda de prensa.

«Me ha gustado el equipo. Competirle al Atlético de Madrid, estar a su altura, no es sencillo. El Atlético es un equipo que te maneja y sabe controlar los tiempos. A partir del minuto 25, hemos estado mejor con el balón, hemos tenido llegadas y ocasiones en las que Oblak ha estado muy bien y en los últimos 15 minutos también», dijo. «Por el contrario, creo que mi equipo no ha sufrido en exceso», continuó Míchel, que advirtió: «Hemos visto más a Oblak que a Roberto».

«El Atlético no se pone nervioso. Es un equipo que tiene una gran personalidad, pero sí es cierto que estaban incómodos, porque no tenían espacios. No recuerdo muchas paradas de mi portero y creo que nosotros hemos tenido situaciones tan claras o más claras que el Atlético de Madrid para haber ganado el partido, pero al final ha llegado una acción muy buena de Correa y la conexión con Griezmann», finalizó el entrenador albiceleste, que a partir de hoy comienza a preparar la cita del martes en Mestalla.