Brotes verdes con los Rol@n

El delantero uruguayo salió desde el banquillo y en poco menos de diez minutos creó peligro y mostró sus credenciales - Ambos optan al once en Mestalla

El Málaga CF se despidió del Wanda Metropolitano con mejores sensaciones que botín, tras perder por culpa del solitario gol de Griezmann, pero al menos Míchel y los suyos pudieron ver algunos brotes verdes, algo a lo que agarrarse y con lo que intentar cambiar la dinámica tan negativa que lleva el conjunto blanquiazul en este inicio liguero.

Además del buen trabajo defensivo colectivo -no así el ofensivo, donde casi no se creó peligro al área de Oblak salvo acciones puntuales-, en nombres propios hay dos jugadores que destacaron para bien y que llamaron la atención, sobre todo por ser sus primeros minutos como malaguistas. Savia nueva que puede venir muy bien para reforzar el conjunto blanquiazul, espeso en muchas acciones del partido.

El primero es Esteban Rolón, que salió de inicio y dio muestras de lo que puede ofrecer. El mediocentro defensivo mostró buen posicionamiento en el 4-1-4-1 que dispuso Míchel y también buen manejo de balón. No se complicó la vida, destruyó el juego rival y de sus botas salieron algunas de las contras peligrosas malaguistas, como la de Borja Bastón en la primera mitad.

Rolón disputó 70 minutos, completó 22 pases (90% de acierto), 4 de 6 duelos ganados, 1 robo, 7 balones recuperados, 1 balón perdido y 2 faltas cometidas. El «5» dejó muy buenas sensaciones en su primer partido en la Liga española. Un punto de partida en una posición que el Málaga demandaba desde que se marchó Camacho. Míchel decidió darle descanso para que entrase Keko.

«Me he sentido muy bien, pero más allá de mi debut me centro en el resultado, que no fue positivo y en eso tenemos que trabajar. El cambio fue táctico. Me estoy adaptando poco a poco, quiero ponerme en ritmo para estar completamente a disposición y poder ayudar a mis compañeros», dijo el jugador en zona mixta al término del partido.

La otra buena puesta en escena fue de la Diego Rolan, aunque el delantero charrúa estuvo menos tiempo sobre el terreno de juego ya que saltó al césped del Metropolitano en el 84´ para suplir a Mula.

Rolan, eso sí, tuvo tiempo para mostrar sus cualidades en tan pocos minutos. E incluso generó algunas ocasiones de gol, sobre todo una que Oblak mandó a córner tras regatear a varios jugadores rivales.

En poco más de cinco minutos de juego remató una vez a portería, recibió una falta, hizo un regate y perdió dos balones. El uruguayo entró para jugar por la izquierda, pero rápidamente ocupó todo el frente de ataque. Míchel quiso dosificar al delantero, que había sufrido una lesión muscular semanas atrás y no quería forzar su puesta a punto.

Sin embargo, mañana ante el Valencia en Mestalla tanto Rolón como Rolan podrían ser de la partida desde el inicio.

Las buenas sensaciones que dejaron ambos en su debut y la necesidad imperiosa del Málaga de comenzar a sumar hacen que los brotes verdes sean también serias opciones para jugar en tierras valencianistas. Un once que Míchel podría modificar con respecto al partido del pasado sábado por la acumulación de minutos de sus jugadores.