Calma en Martiricos tras la debacle del Málaga CF en Mestalla

La debacle sufrida por el Málaga CF tras la goleada encajada en Mestalla a manos del Valencia (5-0) y la mala dinámica de resultados aún no han tenido consecuencias en el seno de la entidad blanquiazul. Así, el jeque Al-Thani no se ha manifestado sobre lo ocurrido ayer en Valencia, ni para bien ni para mal, y desde el club aseguran que la continuidad de Míchel al frente del banquillo no corre peligro, al menos hasta el partido contra el Athletic el próximo sábado.

En todo caso, el malaguismo vive muy atento al twitter del jeque y a alguna posible mención sobre lo ocurrido en Mestalla. De momento, esta mañana el jeque se ha limitado a dar los buenos días como es habitual, pero no ha escrito ni una palabra para respaldar o criticar a Míchel y sus jugadores.

Por lo tanto, el técnico madrileño, que tras la grave crisis de resultados que arrastra el equipo, sí está discutido. Pero esta tarde está previsto que dirija la sesión preparatoria en La Rosaleda, donde el equipo empezará a preparar el duelo de la próxima jornada. Un partido, el del sábado, en el que Míchel sí se someterá a un juicio público en La Rosaleda y un mal resultado dejaría su figura más que tocada.

En todo caso, pesos pesados de la plantilla como el capitán José Recio han dado la cara por el entrenador y ha asegurado que los principales culpables de la situación que vive el equipo son los jugadores. Además, el propio Míchel ha afirmado, en caliente y tras la dura derrota de Valencia, que está con la moral intacta para seguir al frente del equipo y revertir la situación, con cinco derrotas de cinco posibles y colistas con cero puntos en el casillero.

El fútbol no da tregua y el sábado Míchel vivirá un ultimátum en La Rosaleda, donde se jugará su puesto. En la recámara, el Málaga ya maneja algunos nombres como posibles sustitutos, como Javi Gracia o Abelardo.