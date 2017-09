La continuidad de Míchel, en el alambre

El jeque Al-Thani no se caracteriza por fulminar técnicos, pero los nombres de Gracia o Abelardo sobrevuelan por Martiricos

La continuidad de Míchel en el Málaga CF es, tras la dura derrota recibida en Mestalla por 5-0, una incógnita. Su puesto corre peligro y el malaguismo vive pendiente de la decisión que tome el jeque respecto al madrileño en las próximas horas. Después de cinco partidos con cinco derrotas, un gol a favor y once en contra, la paciencia de Al-Thani puede estar al borde de agotarse y está por ver si aguanta hasta el partido contra el Athletic del próximo sábado o destituye a Míchel, que llegó para relanzar al equipo el pasado mes de marzo en sustitución del Gato Romero y con el Málaga en una situación también muy complicada.

Y es que, la cuerda puede romperse por el eslabón más frágil y fácil, el del entrenador. Y eso que el mandatario catarí no se caracteriza especialmente por tomar decisiones precipitadas a la hora de destituir técnicos (Solo echó a Jesualdo Ferreira y el Gato Romero en siete temporadas).

Míchel, tras la derrota abultada en Mestalla, se ha mantenido firme con su discurso y se ve con fuerzas de sacar la situación adelante pese a que todo lo que ensaya sobre el césped no esté saliendo, al menos de momento y ya tras cinco jornadas ligueras.

«No temo nada porque solo pienso en el partido del Athletic, lo demás no me compete a mí. La primera parte ha sido competida, pero en 10 minutos teníamos 4 goles en contra y no había pasado nada. Los jugadores se sienten desmoralizados cuando hay tanto castigo y te lleva a situaciones como las de hoy. Queda mucho», dijo en rueda de prensa el técnico blanquiazul.

Lo cierto es que las explicaciones, después de cinco jornadas sin lograr un solo punto, se empiezan a agotar, aunque Míchel prefiere que el foco apunte hacia él y que no señale a sus jugadores. «El foco debe ir dirigido al entrenador. A mis jugadores que me los dejen en paz, que bastante tienen moralmente. No les puedo poner ningún pero a ellos, aunque cometan errores igual que los cometo yo en las alineaciones o en las estrategias».

Así, los rumores sobre posibles sustitutos ya están en boca de todo el malaguismo y sobrevuelan Martiricos. Javi Gracia, que recientemente rescindió su contrato con el Rubin Kazan y ha rechazado una oferta del Alavés para sustituir al destituido Luis Zubeldía, es uno de los principales candidatos. Aunque en la zona noble de Martiricos ya se manejan otros nombres como el de Abelardo, exentrenador del Sporting de Gijón.