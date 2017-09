El Málaga CF aparta a Ontiveros hasta nueva orden

Javier Ontiveros, una de las perlas de la cantera malaguista y que esta temporada está llamado a dar el salto definitivo en la máxima categoría, ha sido apartado de los entrenamientos y desde el miércoles, durante la primera sesión tras regresar de Valencia, el marbellí se ejercita en solitario hasta nueva orden. De momento no han trascendido las causas por las que el Málaga ha castigado a "Onti", pero sí se conoce, tal como ha adelantado el portal El Desmarque, que responden a asuntos extradeportivos en los que el jugador se ha saltado el régimen de conducta interno establecido en la plantilla.

Lo cierto es que Míchel, entrenador del Málaga, no quiere a nadie distraído dentro de la plantilla en estos momentos tan complicados por los que atraviesa el equipo y ha decido darle un toque de atención al joven talento marbellí. Ontiveros, de momento, no ha respondido a la confianza que el técnico madrileño ha depositado en él, una vez que la temporada pasada le dio galones y este verano le premiaron con una ficha del primer equipo. Es cierto que su rendimiento de la pasada temporada bien lo merecía, pero ahora, tras superar su lesión de pubis, Ontiveros no parece todo lo centrado que debería.

De momento y hasta nueva orden el jugador seguirá apartado pese a estar perfectamente a nivel físico. Por lo tanto, el sábado frente al Athletic Club sino hay cambio de última hora será uno de los descartes. Ahora, Ontiveros deberá reflexionar, mejorar su conducta y volver a ganarse la confianza de Míchel y del resto del plantel si quiere tener minutos.