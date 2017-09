"El equipo juega bien, corre y tiene ganas de sacar esto adelante"

El uruguayo fue la estrella del partido contra el Athletic tras marcar dos goles y echarse el equipo a las espaldas - Su debut en La Rosaleda no pudo llegar de mejor manera. Es el clavo ardiendo al que se agarra el malaguismo

Diego Rolan tiene estrella. El jugador uruguayo, llegado en una controvertida cesión por parte del Girondins de Burdeos, puso patas arriba el sábado por la tarde La Rosaleda. Rescató un punto con su gol, pero prefiere repartir honores. El charrúa, eso sí, asegura que esta situación es pasajera y que el camino es el correcto para salir de atolladero.

El Málaga rescató un punto contra el Athletic que es de suponer que sabe a gloria...

Sí, es un punto muy importante, sobre todo por el esfuerzo físico que se hizo, que hizo todo el equipo hasta el último minuto. Y gracias a Dios se pudo empatar.

Uno de los factores que ayudó a rescatar el punto fue el apoyo de la grada. ¿Había vivido alguna situación similar, que perdiendo 1-3 no se paró de animar?

Sí, la verdad que hay que agradecer que los hinchas estuvieron en todo momento animando y apoyando al equipo, más allá del resultado. La verdad es que fue un partido muy raro, con muchas actuaciones que habría que verlas con atención y que nos condicionaron. Pero remarcar también el trabajo de los hinchas que estuvieron alentando todo el momento.

Y eso que tuvo el cuarto en sus botas. Se habría caído el estadio si lo mete.

Sí, lo tuve ahí. Yo creo que por causas del cansancio no estaba lúcido a la hora de definir. Decidí pegarle de primeras, pero lo importante es lo que dije, que hay que remarcar el trabajo de todo el equipo hasta el último minuto.

¿Qué comentaron en el vestuario tras el subidón del empate?

Por un lado estábamos contentos por rescatar un punto, un punto que era difícil. También por los goles. Pero por otro tristes porque no se dieron los tres puntos. Pero hay que darlo todo.

A nivel individual, casi imposible una mejor puesta en escena, ¿no?

Sí, la verdad que muy contento por los goles, pero si no hubiese sido por el trabajo de mis compañeros no habría podido marcar. Desde que llegué al equipo, cuando lo hice en Valencia, para mí el equipo juega bien y genera situaciones, solamente le falta un poco de suerte. El equipo juega bien, corre y tiene mucha actitud y ganas de sacar esto adelante. Poco a poco se va mejorando. Es un punto, pero pronto serán tres y vamos a ir sumando de a poco.

¿Esperan levantar el vuelo con el empate contra el Athletic y por cómo se desarrolló?

Sí, sobre todo porque esto nos va a dar confianza. Es un punto muy valioso y vamos a afrontar mejor el próximo partido.

Desde luego, fue un partido raro, ¿no?

Sí, muy raro. Empezaron ganando ellos con un penalti, que realmente no sé si fue. Luego empatamos. Nos hicieron dos goles, lo empatamos. Un partido raro con muchas situaciones y polémica.

¿El colegiado también le pareció raro?

Bueno, prefiero no hablar del árbitro. Es verdad que el trabajo de ellos es muy difícil y hay cosas que dentro de la cancha es capaz de que no se ven. Y las jugadas hay que ver la repetición para poder juzgarlas.

Contra el Athletic salió en banda, pero contra el Valencia lo hizo de delantero. ¿Dónde se encuentra más cómodo?

No tengo problema. Yo me adapto a lo que me pide el entrenador. Si me pone de delantero juego, si me pone en banda, también. Me adapto para ayudar al equipo. Sin ningún problema.