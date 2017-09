Diego González: "Sé la trascendencia que tiene un derbi contra el Sevilla para un malaguista"

Diego González, central del Málaga CF, ha asegurado en rueda de prensa que pese a tener dolor aún en la rodilla izquierda (se perdió el duelo contra el Athletic) quiere jugar a toda costa ante el Sevilla el sábado en el Sánchez Pizjuán ante su exequipo. "Me duele un poco la rodilla pero creo que llego bien al partido, estoy esforzándome todo lo que puedo para estar disponible para el míster", al mismo tiempo que ha asegurado que para él es un partido especial. "Ir allí es un plus de motivación, especial volver al Pizjuán".

En ese sentido, el gaditano ha advertido que ganar allí siempre es complicado. "Va a ser un rival muy difícil, ellos siempre luchan los 90 minutos más el descuento, tenemos que estar juntos y creer en nosotros".

Sobre el partido de la temporada pasada, en el que el Málaga perdió por un rotundo 4-1, el internacional sub'21 ha indicado que no hay ánimo de revancha. "No he oído nada de aquel partido, obviamente tenemos muchas ganas de jugar ese partido y ganarlo".

Además, ha avisado sobre el potencial del delantero sevillista Ben Yedder, que llega al choque en racha. "Es hábil y listo, es un delantero pillo; siempre la que suele tener va la mete".

Pese a que en el vestuario aún no se ha hablado de lo que supone para el Málaga jugar contra el Sevilla, González sí es consciente de la trascendencia de este derbi regional. "Sé de la trascendencia de este partido. Tenemos muchas ganas de ganarlo, si ganamos nos daría mucha confianza de cara al futuro"

Si Se recupera finalmente de sus molestias en la rodilla, Diego tiene muchas opciones de jugar de titular el sábado por la baja de Luis Hernández. "No sé si llegará Luis, pero con la defensa que tenemos estamos capacitados para hacerlo bien allí. Tenemos que plasmar nuestras ideas y estar juntos. Me encuentro bien con Paul Baysse y con cualquiera, nos vamos conociendo a lo largo de los entrenamientos y partidos y creo que nos irá bien".

Además, ha evitado hablar sobre el "caso Ontiveros", apartado del equipo por asuntos extradeportivos. "De ése tema sabemos bien poco, estamos centrados en el partido del Sevilla y queda fuera de nuestro alcance".

Por último, el central se ha referido a la Copa del Rey antes de que se celebrara el sorteo. "Creo que cualquier competición y más la Copa es un extra de motivación. ¿Porqué no dar la cara este año? Cuando llegue la afrontaremos con muchas ganas", ha finalizado.