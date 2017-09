Luis Hernández apura sus opciones para jugar y viaja a Sevilla

Míchel González ha facilitado la lista de convocados para el duelo de mañana en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Son 19 jugadores los que viajan a la capital hispalense, con la gran novedad de Luis Hernández, que apurará hasta el último momento para jugar pese a su esguince de tobillo. En todo caso, deberá hacer un descarte de última hora.

También vuelve Peñaranda, que se estrena en una convocatoria tras superar su grave lesión; Cecchini, que cubre la baja por sanción de Kuzmanovic en el centro del campo es otra de las novedades, además del canterano Ian Soler.

Por su parte, Diego González, no ha superado sus problemas en la rodilla que le dejaron fuera ante el Athletic y no viaja. En-Nesyri, Jony, Cifu, Gonen y Ontiveros se quedan en Málaga. El delantero Borja Bastón, con problemas en los isquios, no será de la partida por precaución.

Lista de 19: Roberto, Andrés, Rosales, Diego González, Luis, Rolón, Juankar, Adrián, Juanpi, Chory, Recio, Ricca, Cecchini, Keko, Baysse, Miguel Torres, Rolan, Mula y Peñaranda e Ian.