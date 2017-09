"Estamos en un mal momento de puntos, pero de juego no estamos tan mal"

Míchel González, entrenador del Málaga, ha analizado el derbi regional de mañana ante el Sevilla tras la última sesión preparatoria celebrada en el Anexo. El madrileño ha explicado la ausencia de Borja Bastón en la convocatoria y la presencia de jugadores como Peñaranda, Cecchini e Ian Soler en la misma.

"Borja Bastón había estado con molestias, él está dispuesto pero no queremos perderle por más tiempo, tiene molestias en el isquio y preferimos dejarle fuera dos días y que pueda volver bien y no perderse después tres o cuatro semanas", comentó sobre el delantero madrileño.

"Peñaranda, desde que volvió de la lesión ha tenido una progresión grande, ha entrenado muy bien los ultimos 10 días y por eso está dentro. Tiene muchas virtudes y ha sido el Peñaranda que esperamos; a veces no lo ha sido, esperemos que siempe nos ofrezca su lado bueno", ha dicho acerca del atacante venezolano, que se estrena en una convocatoria.

Pero el madriñeo aún no lo ve para ser titular. "Es difícil que sea titular, viene de una larga ausencia, quizás no está para empezar el partido. Sería una temeridad jugar con él de inicio, sería un riesgo".



"Cecchini está bien, y está la lesión de Kuzmanovic, me gustaría tener menos jugadores pero todos son útiles. Luis Hernández ha mejorado en el gimnasio de su esguince, quedan 30 horasy está mucho mejor, ha sido una decisión suya y confiamos que pueda jugar sino será él el descarte. Diego González ha entrenado con normalidad, pero al final del entrenamiento ha comunicado que no está al 100 por 100 y prefiere que entre otro compañero, por eso ha entrado Ian", ha proseguido analizando el estado de sus jugadores.

Sobre el partido, Míchel se ha mostrado ambicioso y conoce lo que supone para el malaguismo medirse al Sevilla. "Sabemos que en Málaga no hay otro rival, siempre es especial. Eso es algo suficiente para estar espabilados, por si había alguna duda. Soy madrileño pero también un tío de fútbol y entiendo este tipo de sentimientos".

En todo caso, ha valorado el potencial del conjunto sevillista. "Es uno de las referencias en Europa y en España, no le importa los cambios de jugadores y entrenadores, tiene la misma identidad. Tiene una gran firmeza. Nosotros, no por el punto y por jugar con 10, estamos mejor y siempre digo que la Liga no está siendo justa con el Málaga, deberíamos tener más puntos. La sensación del equipo hace que estemos más estables. Afrontamos el partido muy bien".

Además, no cree que al rival le afecte el haber jugado Champions League entre semana. "Ellos rotan habitualmente, hasta 8 cambios han hecho alguna ocasión y no se resienten. Para mantenerse hasta abril o mayo bien es necesario, Berizzo lo ha hecho bien, están todos enchufados y siguen ganando".



Y ha afirmado que la diferencia futbolística entre ambos no es tan grande como la que muestra la clasificación. "Creo que lo que tenemos que hacer es atacar sus puntos débiles, es difícil contra une quipo de su nivel. Han ganado muchs partidos pero también su juego se ha visto resentido en determinados momentos. Si mantenemos el nivel que hemos mostrado en ciertos momentos no se verá esa diferencia en la tabla. Nosotros estamos en un mal momento de puntos, pero de juego no estamos tan mal".

Y ha reconocido que la defensa está siendo el talón de Aquiles del equipo en este inicio. "La defensa es el gran quebradero de cabeza, pero que desde que me contrató el Málaga... Tenemos que acertar con la manera de jugar, independientemente de los jugadores. Estamos cometiendo errores en las dos áreas, hay que tener seguridad defensiva y limitar los errores individuales".

Sobre Rolón, que apunta a titular por la baja de Kuzmanovic por sanción, ha indicado que todavía sigue con su periodo de adaptación. "Para Rolón ha sido complicado, tiene que coger experiencia sin tiempo, hubiese sido fantçastico que hubiese estado toda al pretemporada. Él lleva un mes con nosotros, es un jugador estable, no corre riesgo, le protegemos y poco a poco va a ir dando de sí todo lo que esperamos. Ese comentario lo podemos trasladar a Cecchini. Se van adaptando".

Por último, cuestionado por la ausencia de Jony en la convocatoria, Míchel ha afirmado que está contento con el rendimiento de todos sus jugadores y que para él es un "quebradero de cabeza" decidir los que entran en la lista. "Tenemos muchos jugadores en esa demarcación y muchas variantes. Chory ahora está participando, hay competencia y eso nos gusta. No estoy descontento con nadie, es muy difícil teniendo 26 jugadores, por eso quería una plantilla más corta, hacer descartes es un calvario".