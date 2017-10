Míchel, sin virus FIFA pero con ocho bajas en la vuelta al trabajo

El Málaga CF está de vuelta al trabajo. Tras dos días de descanso, la primera plantilla del conjunto blanquiazul se ejercitó en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga bajo las órdenes de Míchel González.

El técnico malaguista, pese a no sufrir los desmanes del virus FIFA sin apenas internacionales, con solo En-Nesyri con la selección sub´23 de Marruecos, no tuvo un regreso común en todo caso. Y es que, no pudo contar con siete jugadores por lesión y que a día de hoy no se sabe si podrán estar disponibles para el duelo del 15 de octubre contra el Leganés.

Así, Borja Bastón, con molestias musculares; Luis Hernández, con un esguince en el tobillo; Ricca, lesión de grado I-II en el bícepes femoral izquierdo; Diego González, con molestias en su rodilla izquierda; Cifu, que arrastra una metatarsalgia; y Gonen y Miguel Torres, que realizaron trabajo preventivo, conforman el parte de guerra actual del Málaga. Una enfermería que no termina de vaciarse y que tampoco ayuda al trabajo de preparación colectivo.

Habrá que estar pendientes a cómo evolucionan estos futbolistas en los próximos días y ver si tienen opciones de estar ante el Leganés, aunque hay margen suficiente para la recuperación de casi todos debido al parón liguero.

Los jugadores del primer equipo arrancaron la sesión con un circuito físico en el interior del Ciudad de Málaga, antes de saltar al césped para comenzar el trabajo de campo. Una vez en el verde, llevaron a cabo series de velocidad y, posteriormente, ejercicios con balón.

Los canteranos Kellyan (portero) y Mula, ya habituales en los entrenos del primer equipo, se ejercitaron a las órdenes de Míchel.