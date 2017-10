No es tan malo como parece

Es el segundo que más centra al área, el séptimo al que más rematan o el undécimo que más dispara a portería

Ser el colista de Primera División es un estigma pesado y muy complejo de desprenderse. El Málaga es el último de la Liga con un solo punto, cuatro goles a favor y dieciséis en contra por méritos propios -y también alguna ´ayuda´ arbitral-. Pero, ¿es realmente el conjunto blanquiazul tan malo como parece? Los números dicen que no y ponen en contradicción las sensaciones que en ocasiones ha desprendido el equipo de Míchel sobre el césped.

Si se analizan las estadísticas de juego de manera individual, las oficiales de la propia Liga, el Málaga no ocupa ni la última ni tampoco las tres peores posiciones en cada uno de sus principales apartados. Es decir, que el equipo de Míchel tiene mucho que mejorar evidentemente, pero quizás el camino no esté muy desviado del correcto y a falta de buenas sensaciones, una dinámica ganadora y cierta fortuna, el trabajo en determinados aspectos del juego no es erróneo. Goles puntuales, malas actuaciones individuales, despistes de jugadores o errores de los colegiados y castigos sin piedad alguna pueden ser algunos de los argumentos. El Málaga ha sufrido seis derrotas y ha cosechado un empate, pero sus números son los de un equipo que podría estar en mitad de la tabla clasificatoria.

El primer apartado es en el aspecto defensivo, donde acumula sus peores dígitos de la historia en lo que a goles encajados se refiere. En ese sentido, el conjunto blanquiazul es el séptimo que más remates recibe con un total de 91 y con una media de 13 remates por partido. En dicho aspecto, Roberto es el segundo portero que más paradas ha hecho en Liga (30 paradas), sólo por detrás de Chichizola (UD Las Palmas) y empatado con Pau López (Espanyol).

El conjunto que más remates recibe es el Alavés (122), seguido de Espanyol (110) y Deportivo (108), Betis (105) o Valencia (94) acumulan más remates recibidos que el Málaga y están en posiciones europeas ahora mismo.

El Málaga también es el noveno de la Liga que más recuperaciones de balón hace (411). Siendo el Levante, con 357, el que menos ´roba´ junto al Betis o el Dépor.



Un ataque sin acierto

Si la zaga está en el ojo del huracán, el ataque blanquiazul también está en entredicho por su escaso bagaje. Pero hay datos curiosos que alejan la creencia generalizada de que el conjunto de Míchel no tiene presencia en el área rival.

Precisamente uno de ellos es que el Málaga es el segundo equipo de la Liga que más centra (129), siendo el Real Madrid (163) el que más lo hace. Evidentemente, en esta estadística no se especifica si los centros están bien o mal ejecutados y si encuentran rematador.

Pero sí hay constancia de que el conjunto blanquiazul es el sexto que menos tira a puerta (57) -el Betis, de nuevo, sólo registra dos disparos más-, y el undécimo que más dispara entre los tres palos con un total de 28 tiros. La falta de puntería en este caso evidencia el mal malaguista, que sólo acumula cuatro goles a favor, o lo que es lo mismo, el tercer peor equipo de la categoría.

Otro datos reseñables es que el conjunto malaguista es el equipo que menos faltas recibe (68), pero es el séptimo que más comete (106). El sexto que más regates con éxito completa (66) o el undécimo que más entradas con éxito hace (77).

Son fríos datos que bien podrían ser de un conjunto de mitad de tabla que no está sumido en la crisis deportiva en la que convive el Málaga CF. Son datos que refrendan que el equipo de Míchel no es tan malo como parece, pero sí peor de lo que demuestra.