Los rivales directos del Málaga CF sí se prueban

El Leganés, próximo rival, venció al Eibar y sigue intratable

El parón por los compromisos internacionales suele dejar huérfano de fútbol a la Primera División. Sin embargo, en este parón son numerosos los equipos que han decidido continuar con su puesta a punto con varios compromisos amistosos. Test que arrojarían algo de más luz sobre los problemas que atraviesan los equipos o que podrían facilitar la puesta a punto para conjuntos que no han arrancado como esperaban, aunque la mayoría son banco de pruebas para suplentes o jugadores con poco ritmo de competición. Un paso que sin embargo no ha dado el Málaga CF, que ha preferido no disputar encuentros amistosos estos días, como viene siendo habitual en los últimos años en Martiricos cuando se llega a un fin de semana sin fútbol por las selecciones.

Hasta siete de los diez últimos clasificados de la Liga han decidido ponerse el mono de faena con partidos amistosos estos días. A ellos también hay que sumarle al Leganés, que es a día de hoy séptimo clasificado con once puntos y que venció ayer con relativa comodidad al Eibar por 2-0 en Lerma y con goles de Gumbau y Gabriel, del filial. El magnífico momento que atraviesa el próximo rival malaguista contrasta con el que sufre el conjunto armero, que junto al Alavés y el propio Málaga completa la terna de equipos en puestos de descenso.

Precisamente el equipo vitoriano también jugó un amistoso el miércoles contra el CD Badajoz, decimosexto clasificado del Grupo IV de Segunda División B, con el que perdió 2-0 en el Nuevo Vivero. De Biasi, nuevo técnico, sigue con las probaturas.

El Getafe sí venció al Gimnástica Segoviana, de Segunda B, también el miércoles por 1-2 en el Municipal de La Albuera.

Además, el Dépor jugó anoche contra el Corinthians brasileño y el Celta, contra el Pachuca mexicano, ambos en sus estadios. Hoy lo hará el Girona, que también está en una situación comprometida, contra el Montpellier en tierras catalanas. Y el próximo miércoles el Athletic se medirá al Barakaldo para que el equipo del ´Cuco´ Ziganda siga sumando minutos de vuelo para engrasar su maquinaria, que no ha iniciado el curso como se esperaba.