Borja Bastón: "La situación es surrealista si ves cómo trabajamos"

En una dilatada entrevista emitida en el programa Málaga DxT de Onda Azul Málaga este lunes noche, Borja Bastón abordó diferentes temas de actualidad como la crisis que atraviesa el equipo, la falta de gol o las sensaciones de cara al futuro. El atacante madrileño está confiado en revertir la delicada situación en la que está envuelto el Málaga CF y en recuperar la senda goleadora.



A continuación, diferentes temas abordados por el delantero blanquiazul en la entrevista:

Lesión

Ahí vamos, trabajando para intentar recuperarme cuanto antes. En fase de recuperación.

Próximo partidos

Ojalá pueda llegar a jugar y si me llega el primer gol contra el Leganés, pues perfecto.

Adaptación

La adaptación aquí ha sido muy buena. De los compañeros conocía bastante. El club nos ha acogido muy bien a todos. La ciudad es espectacular. Pero lo malo es que no nos están saliendo las cosas. Estuve veraneando de pequeño con mi familia en Benalmádena un año. La ciudad es espectacular, te acogen de una forma especial. El clima se agradece para la familia. Es una de las mejores ciudades que puede haber.

La afición

La gente muy bien, son muy respetuosos. Siempre intentan animarte. Ojalá pueda devolver ese cariño con trabajo. En el momento que estamos la afición es fundamental. Es como un jugador más. No nos están saliendo las cosas y su apoyo nos viene bien. Contra el Athletic fue espectacular. Su apoyo fue fundamental para el empate.



Situación del equipo

Es un poco surrealista por cómo ves al equipo trabajar durante la semana, cómo está la gente involucrada€ Tu ves los datos y el equipo es el que más corre de la Liga. Por esfuerzo y trabajo no es. Tenemos un mínimo error y nos lo castigan con gol. Nos cuesta ponernos por delante y la dinámica que coge el equipo es tener un gol en contra. Vas sumando partido y ves que no puntúas y todo se pone en contra. Pero la sensación es que al equipo, por cómo trabaja y la unidad, los resultados tendrán que llegar.

Un equipo sin ´felicidad´

La pretemporada ha sido rara y complicada en diferentes momentos por las salidas y el runrún por los fichajes. Yo en mi caso estaba tranquilo, confío en los compañeros. El míster es el que tiene que hacer que todos estemos juntos y lo está consiguiendo. Los resultados vendrán. Hay unión y buen rollo. No hay ninguno que vaya en otra dirección. Las cosas tienen que salir.

Sequía del gol

No se me olvida. Sí que es verdad que no estoy teniendo la facilidad para meter gol, pero tampoco es que haya tenido muchas ocasiones para marcar. Tengo que trabajar para tener más ocasiones, compenetrarme con mis compañeros. Estoy convencido que marcaremos muchos goles. Y mientras antes empecemos mejor porque la confianza cuando marcas va subiendo.

Como celebrar el primer gol

La verdad que siempre lo celebro de igual forma, vengo con muchas ganas de marcar pero la ansiedad no es buena. Tengo que estar tranquilo, que las cosas llegarán. Al final los delanteros vivimos mucho del equipo, que nos pongan balones. Y cuando estás en racha positiva marcas de cualquier forma. Ahora mismo no estamos en ese momento, pero llegará porque estamos con moral para hacerlo.

Muchos kilómetros recorridos

Cuando uno se encuentra en una situación de grupo que lleva más puntos o más goles tiendes más a centrarte en otros aspecto. Si no me llegan balones te centras en buscarlos.

Centros irregulares

No quiero echar nada en contra de mis compañeros, no es que centren mal ni yo remate mal. Pero tenemos que coordinarnos. Tenemos que compenetrarnos. Intentar hacer desmarque a donde vaya el centro. Poner más interés y esfuerzo para que las cosas vayan mejor.

Situación delicada

No he vivido nunca esta situación, quizás el año pasado en el Swansea fue algo parecido. Pero yo vine con una ilusión y aún la tengo de que puede ser un gran año para el Málaga. Tenemos jugadores de gran nivel pero estamos en un periodo complicado. Espero que a partir del Leganés sea un punto de inflexión y consigamos la primera victoria.

Aventura en la Premier

Todo fue más complicado de lo que la gente puede pensar porque yo llegué lesionado al conjunto inglés. Eso me hizo estar parado las primeras cinco jornadas. Allí es diferente. Entrené a parte con un preparador físico, más lesiones€ Cuando empecé a entrar jugué un buen partido contra el Liverpool y echaron al entrenador, llegó otro entrenador con otras ideas y con muchos cambios. Hubo otro entrenador€ Al final, entre tanto cambio es difícil adaptarse. Pero no me dieron la confianza de jugar dos o tres partidos seguidos.

No calvario, es una experiencia y aprendí mucho, pero me sirvió para estar con más ganas este año. Ese año surgió así y hay que aceptarlo.

Mejor año en el Eibar

El del Eibar es mi nivel. Ese año llegaba de marcar 23 goles en el Zaragoza en Segunda. Algo muy difícil también. En Eibar en Primera tiene mayor repercusión. Ojalá pueda marcar tantos goles. La cifra es muy alta si no estás en equipos punteros que generan mucho caudal ofensivo. Pero estoy convencido de volver a repetir esa cifra y ojalá sea aquí en el Málaga.

Keko y Adrián

El principio de temporada no ha sido el esperado por todos, veníamos con ilusión de hacer un gran año y al final son jugadores que llevan muchos partidos. Saben que la situación se tiene que revertir con trabajo. Son dos jugadores importantes en el vestuario y son de los que más hacen para que haya armonía.

Rolan

Diego es un gran delantero. Creo que nos podemos compenetrar muy bien. Su forma de jugar y la mía son complementaria y nos llevamos muy bien. Es un gran jugador y a mí siempre me gusta jugar con buenos jugadores.

Baysse

Es como un hermano, más yo para él porque ha venido a un país nuevo. Estamos juntos en la habitación, pasamos mucho tiempo juntos. Hemos hecho muy buena relación. Una persona y un compañero de diez. Siempre preocupado y trabaja como el que más. Una grata sorpresa en un equipo nuevo.

Opción de compra

Si ejercen esa opción de compra es que las cosas han ido bien tanto a nivel de grupo como individual y sería una buena noticia para todos.