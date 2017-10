Husillos: "Puedo garantizar la continuidad de Míchel"

Mario Armando Husillos ha sido presentado en sociedad por tercera vez como director deportivo blanquiazul. El argentino, que prácticamente no necesita presentación después de sus recientes etapas como ejecutivo del club (también fue jugador y entrenador). Sin dormir y recien llegado desde Grecia, donde se ha desvinculado del Olympiacos, el mandatario blanquiazul ha mandado un discurso de tranquilidad y sosegado al malaguismo, además de garantizar la continuidad de Míchel pase lo que pase el próximo domingo ante el Leganés.

"Puedo garantizar eso y más cosas, no está en mi cabeza. Están trabajando, es un grandísimo entrenador, con mucho carisma, no veo ninguna razón. A día de hoy no pienso en eso. Estoy deseando trabajar con él", ha dicho en rueda de prensa, donde ha desvelado que firma hasta 2020.

"Toda la gente que nos va a sacar de esta situación está ya aquí en Málaga. Noto una confianza absoluta en el ambiente en Míchel. No se me pasa por la cabeza, creo que vamos a ganar. Si nos toca no ganar vamos a seguir ahí, sumando. Hay que sumar. Hay gente y con unión y trabajo se puede volver a la normalidad. Cuando pierdes un partido estás más cerca de perder el siguiente. En el momento que enlacemos dos partidos ganando estaremos hablando de otra cosa", dijo el argentino al respecto.