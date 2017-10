Husillos, el golpe de efecto de Al-Thani

La situación tan delicada que atraviesa el Málaga CF requería un golpe de efecto, un giro brusco o tomar una medida extrema. Y el presidente Abdullah Al-Thani ha decidido agarrarse a la llegada de un viejo conocido suyo y del malaguismo como Mario Husillos para desembarcar en la dirección deportiva y para intentar revertir la crisis de resultados que mantienen al conjunto blanquiazul como colista y con un solo punto tras siete jornadas.

La confianza de Al-Thani en Husillos siempre ha estado en un nivel elevado. Incluso en sus peores momentos, cuando fue destituido hace casi dos años, el argentino se marchó sin hacer ruido y con una salida limpia, algo que agradeció la propiedad, que no dejó de tenerlo en alta estima. Es por ello que ahora el presidente deposita su confianza en el ejecutivo argentino.

El lunes, el golpe de efecto del presidente se cobró la figura de Francesc Arnau como ´cabeza de turco´. El dirigente quiere encontrar en el argentino al flotador al que agarrarse para cambiar el rumbo del Málaga CF. Sin duda no será una tarea fácil. En el aspecto puramente deportivo, Husillos no podrá tomar parte efectiva hasta el mes de enero, cuando se abrirá la ventana para poder fichar, salvo que mueva pieza en el mercado de jugadores en paro donde no hay casi ninguna solución aparente. Su llegada aparece en el momento justo para comenzar a preparar las posibles incorporaciones de cara a ese mercado invernal, que se antoja vital y decisivo a tenor de las necesidades que tiene el equipo.

Un grupo que tiene importantes urgencias que pasan, sobre todo, por firmar a un mediocentro defensivo y a un central, pese a que Diego González aún no sabe si pasará por el quirófano.

Sin embargo, el papel de Mario Husillos en el Málaga CF puede y debe ir más allá de ser un simple ´fichador´. El argentino ya ha lidiado con este tipo de situaciones en el pasado. Tomó las riendas de la dirección deportiva en su segunda etapa cuando el Málaga de Schuster ya tenía un camino complicado. Su mano sirvió para revertir la situación y salvar el curso. También en el segundo año de Javi Gracia llegaron mal dadas, aunque en esta ocasión él ocupó el papel de víctima.

El argentino, en cualquier caso, puede tener una incidencia directa sobre la plantilla ya que ejercerá labores de intendencia entre bambalinas, de puertas para adentro, con terapia de grupo y respaldo al entrenador. De puertas para afuera, su labor también puede ser fundamental para descargar a la plantilla de estar siempre en primera línea al ejercer como portavoz. Una figura que actualmente no tiene el club y que en las últimas fechas había recaído sobre Míchel, con todo el desgaste que eso supone.

El papel de Míchel

Y es que la llegada de Husillos también puede ser tomada como una nueva oportunidad para el entrenador -del agrado deportivo del nuevo director deportivo-. En cualquier caso, si los resultados siguen sin acompañar deberá tomar una decisión al respecto, aunque en los últimos días recorre una corriente continuista en el club con Míchel, salvo hecatombe contra el Leganés.

Husillos llega hoy a media mañana a Málaga para tomar las riendas del club en materia deportiva. Ponerse al día, revisar algunos detalles y comenzar a trabajar. El argentino ultimaba ayer su desvinculación con el Olympiacos y el club presentará, de nuevo, a Husillos como director deportivo blanquiazul esta misma tarde a partir de las 17.00 horas en la sala de prensa de La Rosaleda.

Tiene trabajo por delante Mario Husillos, porque la situación requiere entrega y soluciones. Se reunirá con el técnico, charlará con la plantilla y se pondrá manos a la obra con su grupo de trabajo. Un bloque que tendrá novedades, ya que junto al argentino regresan los integrantes que le han acompañado en Grecia estos meses como son Claudio Eloy Carsi, Fernando González «Fendi» y Mario Husillos Jr.