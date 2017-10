Husillos garantiza que Míchel seguirá

Mario Armando Husillos ya ejerce, por tercera vez en su carrera en los despachos, como director deportivo del Málaga CF. Ayer fue presentado en sociedad, aunque el mandatario argentino no necesita presentación alguna para el malaguismo. Cansado, sin dormir y recién llegado de Atenas, el sustituto de Arnau quiso mandar un mensaje de tranquilidad en el que, sin dejar de reconocer que el Málaga está viviendo una situación complicada, queda mucha liga para revertir la situación.

Ratificó a Míchel en el puesto de entrenador, mandó un guiño a la plantilla, evitó hablar del mercado invernal y aseguró que venir al Málaga responde a una cuestión de sentimientos. «Es la decisión más sencilla que he tomado».

Motivos para volver

«Es la decisión más sencilla que he tomado en mi vida»

En primer término, el director deportivo explicó que regresa al Málaga por un motivo de sentimientos, al mismo tiempo que aseguró ser consciente de la difícil situación que vive el equipo. «Sé dónde vengo, está claro. Conozco a casi toda la gente y lo único que puedo decir es que estoy feliz y encantado de estar aquí». Y continuó: «Se nota que hay algún tipo de dificultad momentánea. Fue la decisión mas simple que he tenido que tomar en vida, no he tenido que pensarla nin un minuto, sólo sentirla. No sé que hubiera pensado si me hubiera puesto a pensar, pero el sentimiento y las ganas estaban por delante y aquí estoy».

Además, Husillos narró la cronología de su fichaje. «Todo pasó hace muy pocos días, fui a hablar con el presidente del Olympiacos, la experiencia allí fue maravillosa. Le expliqué la situación y fue simple, fue un tema de sentimientos, él lo entendió y no podía irme de malas maneras de un sitio donde estaba a gusto. El objetivo de la Champions se consiguió. La cronología fue rapidísima, arreglar el papeleo por la buena voluntad del presidente, al que le agradezco muchísimo, y venir acá».

Situación del equipo

«Aún no he podido hacer un diagnóstico, tengo que estar con la gente y observar lo que hay»

El ejecutivo explicó que, pese a que ve todos los partidos del Málaga y está al tanto de la actualidad blanquiazul por la prensa, aún es pronto para hacer una valoración de cómo está el equipo. Husillos, no obstante, incidió en que aún es pronto y que solo han transcurrido siete partidos de Liga.

«Acabo de aterrizar, estoy sin dormir. No es el mejor día para estar con ustedes. Diagnóstico ninguno, tengo que estar con la gente. Van poquísimos partidos, tengo que ver el panorama, observar. No conozco personalmente a algunos futbolistas pero sí sus cualidades. Los que no me conocen me irán conociendo. Mañana (por hoy) iré al entrenamiento, hablaré con Míchel, ya hemos hablado por telefono unas palabras. Vengo con naturalidad y con ganas de sumarme», insistió.

Su función

«Vengo a desempeñar el puesto de director deportivo»

Cuestionado sobre si además de director deportivo tendrá alguna función más en el club, el argentino dijo que viene a desempeñar el cargo de director deportivo, aunque matizó: «El trabajo es de director deportivo, pero cada lugar tiene su forma de proceder, en cada sitio es distinto. Es un traje a medida, dependerá en cada momento y de lo que se pida. El trabajo de la dirección deportiva es a largo plazo, con tranquilidad».

Continuidad de Míchel

«Ya nos conocemos. Estoy deseando trabajar con él»

El argentino sólo tuvo buenas palabras para el técnico madrileño y aseguró categóricamente que seguirá en el Málaga pase lo que pase el domingo contra el Leganés. «Puedo garantizar eso y más cosas, no está en mi cabeza. Están trabajando, es un grandísimo entrenador, con mucho carisma, no veo ninguna razón. A día de hoy no pienso en eso. Estoy deseando trabajar con él», afirmó.

Y continuó en su defensa a Míchel. «Noto una confianza absoluta en el ambiente en Míchel, los jugadores están con él. No se me pasa por la cabeza, además creo que vamos a ganar. Si nos toca no ganar vamos a seguir ahí, sumando. Hay que sumar. Hay gente y con unión y trabajo se puede volver a la normalidad. La solución más fácil siempre es cambiar el entrenador, pero no lo veo así para nada».

Y explicó que él y el entrenador ya se conocen. «Hemos tenido contactos esporádicos, hicimos el curso de entrenador juntos, hasta me invitó a comer a su casa. Tengo una relación buena con él, incluso hablamos en épocas anteriores para que fuese entrenador del Málaga. Me hace ilusión trabajar con él», sentenció el argentino.

Equipo de trabajo

«Vengo con mi gente de confianza y habrá cambios»

Aunque no quiso dar nombres ya que aún no han firmado sus contratos, Husillos aseguró que vuelve al Málaga y con él su equipo de trabajo habitual, los mismos que le acompañaron en su anterior etapa más algunos que se quedaron. «Vengo con mi grupo de gente como es normal, la gente de mi confianza, es una condición que tiene que ser sí o sí. Es una situación normal. No va a variar de la etapa anterior y alguno que está ya aquí, como Manolo Gaspar, que es un mito del club. Espero que puedan venir más gente que tenga la capacidad de asimilar lo que estamos buscando. Martín Viberti es otro. Pero va a haber cambios».

Arnau

«Arnau va a estar a mi disposición y a la del club para lo que queramos»

El argentino, además, tuvo palabras positivas hacia su antecesor en el cargo, Francesc Arnau. Husillos aseguró que el catalán es un hombre de club y que siempre estará para lo que el Málaga necesite. «No he hablado con él, pero sé que va a estar a disposición mía y del club, es un chico del club. Es su plantilla y seguro que tiene más interés que nadie en que vaya bien, tengo una buena relación con él».