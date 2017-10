Amrabat, que no marca desde 2015, otro ex malaguista que amenaza

Charles o Pedro Alcalá pueden dar buena cuenta de su papel como exmalaguistas cuando se han enfrentado esta temporada al Málaga CF, pero ahora se cruza en el camino un ilustre exblanquiazul como es Nordin Amrabat. El marroquí, en las filas del Leganés, llega como una de las grandes amenazas en la jornada de hoy. Un rango, el de exmalaguista, que hace temblar teniendo en cuenta los precedentes este curso.

Amrabat, sin embargo, llega sin haberse adueñado aún de la titularidad en su equipo. Esta semana ha estado concentrado con su selección, donde ha destacado con dos asistencias, pero todo hace indicar que saldrá desde el banquillo.

Y pese a que el gol no ha sido nunca una de sus grandes virtudes, el miedo es evidente. Nordin no marca en partido oficial desde septiembre de 2015, con su selección. Poco antes marcó con el Málaga, pero en su etapa con el Watford no llegó a ver puerta. También es cierto que desempeñó funciones incluso de lateral derecho.

Amrabat pudo firmar por el Málaga este verano. Su nombre salió vinculado al conjunto blanquiazul, sobre todo al final del mercado, pero según desveló ayer el propio jugador en una entrevista al diario As, el Málaga no movió ficha por él. «Hablé con mi representante y le dije de buscar algunas opciones de regresar a España. Le pedí que hablara con el Málaga y lo hizo. Incluso mandé un mensaje al jeque Al-Thani, para pedirle que quería retornar. Me contestó que siempre sería bienvenido. Pero no logré más respuestas desde entonces», dijo.