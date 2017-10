Acto de fe con Míchel

El Barcelona, próximo rival, invita a pensar que la mala racha continuará.

La situación de Míchel en el Málaga CF es, cuanto menos, curiosa y digna de estudio. El club, mediante el jeque Al-Thani y el nuevo director deportivo, Mario Armando Husillo, le respalda, al igual que el grueso de la plantilla. Tampoco es el «culpable» de la mala situación deportiva del primer equipo para gran parte de la afición, aunque los números y las sensaciones sean nefastas.

Y es que, parece que gran parte del malaguismo afronta el futuro más inmediato agarrado a un acto de fe con el técnico madrileño, que habría dicho ya adiós al cargo en el resto de equipos de Primera División con los números que maneja el Málaga en la mano.

Mario Armando Husillos, máximo responsable de la parcela deportiva del club en sustitución de Francesc Arnau, única víctima que se ha cobrado de momento el paupérrimo arranque liguero y la nefasta planificación deportiva previa, respaldó a Míchel antes y después de la ridícula derrota del Málaga el domingo ante el Leganés en La Rosaleda (0-2).

«Creo que hay que analizar con tranquilidad la situación. Míchel está haciendo un buen trabajo y es uno de los lugares donde la gente no mira. La situación fácil sería esa. Pero miramos otro tipo de opciones, tenemos que hablar muchísimo. Estoy recién llegado y quiero empaparme de la realidad», dijo sobre la continuidad del técnico el mandatario argentino la pasada madrugada en los micrófonos de Cope.

El ejecutivo ha desembarcado en el cargo con pies de plomo. Ha visto que la plantilla está con el entrenador y que la afición no ve en el entrenador el primer culpable de la situación, por lo que prefiere esperar, analizar con frialdad el escenario antes de tomar una decisión tan drástica.

De momento, el jeque Al-Thani sigue sin pronunciarse sobre la crisis del Málaga a través de su canal habitual, twitter, aunque tampoco dijo nada las semanas anteriores y tomó la decisión de prescindir de Francesc Arnau.

Por lo tanto, el puesto de Míchel, al menos de momento, no corre peligro. Todo apunta a que se sentará en el banquillo del Camp Nou el próximo sábado para enfrentarse al FC Barcelona, sin duda una plaza que no invita al optimismo de cara a un inicio de remontada.

El Barça, líder de Primera y que solo se ha dejado dos puntos de los 24 posibles en su visita al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, es claro favorito ante un Málaga que solo ha sumado un punto de esos 24, es el equipo más goleado de la categoría (18) y para más inri no muestra ninguna personalidad ni idea de juego clara.

En ese sentido, Míchel no da con la tecla después de más de tres meses y medio de trabajo con esta plantilla. Ha probado varios sistemas, no ha repetido ningún once titular en todo lo que va de curso y ya ha empleado a todos sus jugadores de campo con los seis minutos que jugó Emanuel Cecchini ante el Leganés para debutar con la blanquiazul.

Lo cierto es que el futuro no es para nada alentador. La derrota del domingo hizo mucho daño a todas las patas que sostienen al equipo y hoy volverá a entrenarse tras el descanso de ayer (El Leganés, en cambio, sí se ejercitó ayer pese a haberse llevado los tres puntos de La Rosaleda) para comenzar a preparar el duelo del Camp Nou.

La situación es límite y esta semana no parece la más propicia para levantar cabeza. Sin ir más lejos, las principales casas de apuestas, a día de hoy, pagan un triunfo del Málaga CF en la Ciudad Condal con más de 26 euros por euro apostado. Casi nada.