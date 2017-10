Baptista se ofrece al Málaga: "Estaría dispuesto a volver"

Julio Baptista vuelve a cruzarse en el camino del Málaga CF, aunque los años han pasado y la situación de ambos ha cambiado considerablemente. El veterano delantero brasileño -cumplió el 1 de octubre 36 años- se ha ofrecido públicamente a ayudar al Málaga CF para intentar salir de esta delicada situación que atraviesa el equipo.

Así lo hizo saber en los micrófonos de Deportes Cope Málaga, donde admitió que estaría dispuesto a ayudar. «Nunca diría no al Málaga. Si es para ayudar estaría dispuesto a volver. No tengo contrato. Pero tendrían que darse algunas situaciones. Estoy bien, me sigo cuidando, y si se da yo aceptaría volver», admitió.

La ´Bestia´, que está sin equipo desde el pasado 1 de enero, cuando salió del Orlando City de la Major League Soccer, ha estado probando en septiembre en el Bolton Wanderers, que milita esta campaña en la Championship inglesa. Finalmente no hubo acuerdo entre ambas partes y Julio continúa sin equipo, a las puertas de colgar las botas como profesional.

Sin embargo, el delantero ha estado por Málaga en los últimos días y tenía la intención de reunirse con el club para mostrarle su predisposición a recalar en las filas malaguistas. El atacante asegura estar en forma, aunque lleva casi un año sin jugar un partido oficial.

El Málaga CF, por su parte, tiene una ficha libre, por lo que podría inscribir a cualquier jugador que estuviera sin contrato. Sin embargo, desde el club de Martiricos no se han pronunciado sobre la intención de moverse en el mercado antes de que se abra la ventana invernal, que es durante el mes de enero.

Baptista militó en Málaga CF dos temporadas y media. Y aunque llegó en una situación similar y fue clave para la salvación en el curso 2010/11, luego las continuas lesiones lastraron su rendimiento en Málaga. «Yo le tengo cariño a Málaga y al equipo. Yo recuerdo cuando llegué era como ahora, una situación complicada. Si no empiezas pronto y tienes reacción la cosa se puede complicar. Él éxito para salir de abajo es creer. Tener confianza. Hacen falta ahí jugadores veteranos y recuerdo que nos ayudamos», dijo.