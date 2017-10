Míchel ultima su plan para el Camp Nou

Adelantarse en el marcador, no encajar goles y, sobre todo, llegar vivos al tramo final del partido bien puede ser la hoja de ruta de cualquier equipo que visita el Camp Nou, uno de los campos más inexpugnables del mundo y escenario donde el endeble Málaga CF hará acto de presencia mañana sábado (20.45 horas). Sin embargo, el conjunto blanquiazul acude sin nada que perder -o al menos en lo que a puntos se refiere, ya que son pocos los que se aventuran a apostar que el equipo malaguista puntuará en tierras catalanas- y también con un buen puñado de alternativas para seguir moldeando su equipo en busca de la senda correcta. Dos premisas que convierten al equipo de Míchel en un rival posiblemente peligroso.

Para intentar asaltar el Camp Nou, Míchel tiene un plan y está intentando ultimarlo estos días. El técnico madrileño, que ya sabe lo que es ganar al Barcelona y de manera autoritaria, espera volver a frenar a los azulgrana en esta ocasión. Para ello, el entrenador blanquiazul reforzará su defensa, intentará que su equipo junte las líneas y buscará salir con velocidad a la contra. Una versión muy parecida a la que ya puso en práctica el curso pasado, cuando les ganó 2-0 en Martiricos. O incluso similar al estreno en el Wanda Metropolitano ante el Atlético, donde el Málaga cayó por la mínima (1-0) pero dejando buenas sensaciones.

La intención en ese sentido es minimizar los espacios y evitar los pasillos de ataque azulgranas. El técnico podría emplear una defensa de cinco, ante la falta de efectivos en el centro del campo y para acumular hombres en la zaga. En cualquier caso, difícil será frenar a Messi o mantener la portería a cero, algo que el Málaga no ha conseguido hasta la fecha en ningún partido.

En ataque, la premisa será llevar el balón lo más rápido posible al área rival. Para ello quiere jugadores rápidos y la recuperación de Juankar puede ser el mejor bastión, aunque de partida saldría de zaguero. Junto a Rolan o Peñaranda, el Málaga agotará esas balas en ataque en busca de una contra rápida. Puede incluso que Ontiveros también sea otra de las alternativas a usar, o el propio Mula, que se ha hecho con la titularidad.



Bajas importantes

En cualquier caso, el Málaga CF se plantará en el Camp Nou sin dos de sus centrocampistas titulares como son Kuzmanovic -por lesión- y Recio -por sanción-. Rolón parece candidato claro a ocupar una de las vacantes y dependiendo del sistema que ponga en liza el entrenador madrileño, reforzará el centro del campo o no. Adrián también parece llamado a jugar, mientras que arriba podría optar por jugar con Rolan y Peñaranda, para no renunciar al ataque. Todo ello pese a que Borja Bastón ya está recuperado, aunque las condiciones para desplegar su fútbol no sean las más favorables.

Para cubrir las bajas del mediocentro Míchel incluso podría tirar del filial, ya que durante toda la semana se ha ejercitado Pablo Clavería, entre otros.

En el plano estadístico, Míchel truncó su racha negativa contra el Barcelona el pasado mes de abril, cuando consiguió ganar por vez primera al conjunto azulgrana tras seis intentos fallidos. El técnico siempre ha plantado batalla a los culés y en sus dos únicas visitas al Camp Nou, con el Getafe, perdió por la mínima (2-1).

Míchel despejará algunas dudas esta tarde, cuando ofrezca la convocatoria definitiva para el partido contra el FC Barcelona.