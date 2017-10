Roberto no entra en la lista para el Camp Nou

Míchel deberá hacer dos descartes antes de comenzar el partido

Las bajas han azotado al Málaga CF esta semana, ya sea por lesión o por sanción, lo que provoca cambios importantes en la convocatoria de Míchel de cara al partido contra el FC Barcelona de este sábado (20.45 horas).

Finalmente Roberto Jiménez no ha superado sus molestias físicas y no viajará con la expedición malaguista que este sábado se desplaza a la Ciudad Condal. El meta, que no se ha ejercitado en toda la semana, dejará su puesto a Andrés Prieto, que debutará en Liga.

Otras novedades en la lista de 20 jugadores, provocada por los jugadores que están tocados, son los canteranos Kellyan y Álex Robles. Además, también destaca la vuelta de Borja Bastón tras varias semanas fuera por lesión.

Dos de los descartes técnicos son Jony y Ontiveros, que se quedarán en Málaga a la espera de oportunidades. Además, Recio -sancionado- y los lesionados Ricca, Kuzmanovic y Diego González.

La lista completa está formada por Andrés, Cenk y Kellyan; Cifu, Álex Robles, Rosales, Baysse, Luis Hernández, Torres y Juankar; Rolón, Adrián, Mula, Keko, Juanpi, Cecchini, Chory Castro; Rolan, Peñaranda y Borja Bastón.