El peor rival en el peor momento

Visitar el Camp Nou es sinónimo de pasar un mal trago futbolístico. Y si encima lo haces como colista, con dudas en tu juego y con bajas importantes, el panorama se presenta desolador. Ése es el escenario que tiene el Málaga CF por delante, visitar al peor rival posible -el líder de Primera- en el peor momento. 90 minutos de castigo donde la primera intención es minimizar daños. Y si luego suena la flauta...

Pero lo que también es cierto es que el Málaga visita esta noche el coso azulgrana con relativamente poco que perder -salvo maltratar aún más su imagen-, lo que le puede convertir en un equipo peligroso. Pocos o casi nadie lo esperan, pero si aparece la sorpresa puede ser mayor. También es cierto que para un Málaga atenazado y presionado puede ser un alivio jugar lejos de casa y ante un rival de mucha mayor entidad porque hoy los focos no le apuntarán directamente, lo que no quiere decir que no vaya a competir y a luchar. El conjunto blanquiazul aspira a dar la campanada, pero consciente de la complejidad del envite.

En un partido tan desigual, el rival menor sólo espera que no le pinten la cara, competir e intentar aprovechar las pocas oportunidades que tenga. El Málaga, posiblemente, planteará un partido arropado atrás y buscando la contra de sus jugadores para intentar hacer daño al juego estático azulgrana. Para ello, Míchel podría optar por jugadores rápidos como Juankar -apunta a lateral en una hipotética defensa de cinco- Rolan o Peñaranda. Pero el principal objetivo será mantener la portería a cero, algo que para el equipo más goleado de Primera hasta la fecha y donde ha encajado en todos sus partidos parece toda una quimera.

Pero si el Málaga juega «juntito», con las líneas cerradas y presionando la creación del juego, puede soñar con sobrevivir. Todo a expensas de que no aparezca Messi para decidir el partido si está atascado.

En clave futbolística, las opciones son remotas, pero un resultado apretado, competir hasta el final y dejar buenas sensaciones sobre el césped pueden hacer mucho bien a este Málaga huérfano de halagos. El conjunto de Míchel ya perdió esta temporada en el Wanda Metropolitano y rescató algunos detalles positivos.



Sin Roberto y con Andrés

Para intentar dar la campanada, Míchel pierde a su mejor hombre hasta el momento. Roberto no se ejercitó ayer tampoco con el grupo y finalmente no ha entrado en la convocatoria de 20 jugadores. Su sustituto será Andrés Prieto, que debutará en Primera aunque ya ha dejado buenas sensaciones este verano.

Hay más cambios, porque Míchel también conoció que Miguel Torres andaba tocado en la última sesión. Viaja Álex Robles, que también busca debutar. En casa se quedan Jony y Ontiveros, que no han sido de la partida. Pero sí viaja Borja Bastón, recuperado tras varias semanas de lesión. Kuzmanovic, Diego González, Ricca, Recio -sanción- y En-Nesyri, tampoco viajan.

En el Barcelona hay pocas dudas. E incluso no se esperan demasiadas rotaciones. Los azulgrana no se fían de un Málaga que en los últimos años les ha sorprendido en más de una ocasión. Saldrán con toda la artillería.