¿Debe el Málaga CF tirar la Copa y centrarse en la Liga?

En el Málaga CF están en una encrucijada ante el debut mañana en la Copa. Será ante el Numancia de Soria en Los Pajaritos, en la ida de la ronda de dieciseisavos de final, con la duda de si salen a competir y avanzar ronda o dejar el torneo del KO de lado y centrarse en la Liga, donde es colista, aún no ha ganado ningún partido y tiene que comenzar a levantar el vuelo si no quiere verse en Segunda.



A favor, por Manu Puga

La mala situación en Liga no permite despistarse

En el Málaga CA tienen claro, y sino lo tienen deberían tenerlo, que lo único importante de aquí al mes de mayo es conseguir más puntos que el decimo octavo clasificado y sellar la permanencia. La situación del Málaga no permite compaginar dos competiciones y debe centrarse exclusivamente en salir del atolladero en el torneo de la regularidad en el que anda metido. Los números no mienten y con un punto de 27 posibles, colista y sin haber ganado aún, es una frivolidad pensar en competir la Copa.

Muchas bajas y un mes de enero que sería una ruina

Si el Málaga supera la ronda de dieciseisavos ante el Numancia, que lo puede hacer perfectamente, en enero se encontraría con demasiados partidos entre Liga y Copa. Y es que, las eliminatorias de octavos, cuartos y semifinales se resolverán en seis semanas consecutivas, entre el 3 de enero y el 7 de febrero. Demasiadas distracciones para un Málaga que debe estar completamente centrado en pelear la permanencia. Además, la enfermería del Málaga está llena e interesa que no caigan más jugadores.

El Málaga, un equipo muy poco copero

El Málaga, salvo hace un par de temporadas en las que alcanzó los cuartos de final ante el Atlética y compitió por estar en semifinales, nunca ha llegado a las últimas rondas del torneo del KO. Sin ir más lejos, en las últimas ediciones siempre ha sido eliminado a las primeras de cambio y ante rivales de inferior categoría. Hace dos años el Mirandés y la pasada temporada el Córdoba. En las dos ocasiones el Málaga llevaba una irregular trayectoria liguera, aunque no peor que la actual, y decidió «tirar» la Copa, lo que debería hacer ahora.



En contra, por Rafael M. Guerra

Una «Copa» como plan de choque ante la crisis liguera

Las situaciones dependen del cristal con el que se mire. Hay un hecho innegable: la marcha del Málaga CF en Liga este curso es ridícula. Y, a partir de ahí, se pueden deslizar numerosas causas y soluciones. Y si hay algo que tengo clarísimo es que esta plantilla necesita un chute de moral, de positivismo y de autoconfianza. Y nada mejor que encontrarla en la Copa del Rey. Ante un rival, con todos los respetos, de Segunda División como es el Numancia, el Málaga debe demostrar que es de Primera y agarrarse a la Copa como un estímulo para romper la crisis y lograr de una vez por todas la primera victoria.

Cuando el equipo va bien, tampoco se quiere la Copa

La Copa del Rey es la carretera más recta que puede encontrar el Málaga para darse a sí mismo y su afición una alegría. Resulta que cuando el equipo va bien un año hay que tirarla para alimentar el sueño de lllegar a Europa por la Liga. Y cuando está mal también hay que tirarla. Siento envida sana de otros clubes que han llegado a finales y han movilizado a toda una ciudad. El Málaga debe pensar a lo grande en la Copa para hallar respuestas en la Liga.

Míchel cuenta con 24 jugadores profesionales más los canteranos

Resulta curioso comprobar que el Málaga tiene una plantilla sumamente amplia y que aún así se quiera reforzar el equipo. Hay jugadores que no han alcanzado su mejor nivel, pero el objetivo debe ser introducirlos en la dinámica del equipo, porque algunos o no han gozado de protagonismo o no han jugado en su sitio. Míchel tiene a su disposición a 24 jugadores más los canteranos. Un arsenal importante para hacer maravillas y ser capaz de meter a todos en el grupo.